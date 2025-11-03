강백호 당연히 FA 100억? 생각지 못한 변수가 있다...돈보다 중요한…

|
[스포츠조선 김용 기자] 우승 트로피 들어버린 김혜성의 성공적 도전, 강백호를 더욱 자극할 것인가.
공시 후 이틀 안에 FA 신청을 하고 싶은 선수는 신청서를 제출하고, KBO가 승인 선수를 공시하면 그 때부터 FA 선수들은 '자유의 몸'이 된다.
시장이 열리기 전부터 뜨겁다. 특히 KT 위즈 강타자 강백호와 KIA 타이거즈 유격수 박찬호를 향한 경쟁 분위기가 일찍부터 형성되고 있다. 일각에서는 상식적으로 말도 안 되는 몸값을 얘기하며 선수들을 설레게 하고, 구단들을 난감하게 하고 있다.
강백호는 올시즌 전에는 메이저리그 도전에 대해 "열심히 하다 상황이 되면 생각해볼 수 있는 일"이라며 말을 아꼈다. 하지만 시즌 중 미국 현지에서도 규모가 큰 파라곤 스포츠 인터내셔널과 계약하며 미국 진출에 대한 의지를 알렸다. 그리고 강백호의 측근 관계자에 따르면 "강백호는 대우와 상관 없이 미국행에 대한 열망이 매우 큰 상황"이라고 귀띔했다. 실제 강백호는 이달 중 미국으로 건너가 쇼케이스도 열 계획이다.
만약 돈에 대한 욕심을 어느정도 내려놓고, 순수하게 메이저리그에 대한 의지로 도전하는 거라면 상황이 또 달라질 수 있다. 강백호 측에서 몸값에 연연하지 않는다면 '긁지 않은 복권'으로 강백호에 관심을 가질 구단들이 충분히 나올 수 있다. 더군다나 강백호는 기존 선수들이 간 포스팅 방식이 아닌 FA다. 포스팅 보상금이 들지 않아 영입 구단은 부담이 훨씬 덜하다.
김혜성(LA 다저스)도 돈과 주전 자리를 포기하고 다저스행을 선택했다. 더 많은 돈을 주겠다는 팀이 있었고, 다저스가 아닌 다른 팀이라면 충분히 주전 자리도 따낼 수 있었다. 하지만 다저스와 손을 잡은 김혜성은 월드시리즈 엔트리에 들어 마지막 7차전 출전까지 하며 우승 트로피를 들어올렸다. 세계적 스타들과 함께 부둥켜 안으며 기뻐하는 김혜성의 모습을 보며 강백호의 가슴도 끓어오를 수 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com