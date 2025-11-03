"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]

디트로이트 타이거즈 저마이 존슨. UPI 연합뉴스

야구 국가대표팀이 2일 오후 경기도 고양 야구대표팀 훈련장에서 첫 훈련을 시작했다. 류지현 감독이 미소짓고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.2/

애틀랜타 브레이브스 김하성. Imagn Images연합뉴스

[고양=스포츠조선 권인하 기자]한국야구대표팀 류지현 감독이 김하성(애틀랜타) 이정후(샌프란시스코) 김혜성(LA 다저스) 등 코리안 메이저리거들은 물론 한국계 선수들까지도 생각한 대표팀 구상을 밝혔다. KBO리그 출신 메이저리거들은 WBC 출전에 매우 적극적이었고, 몇몇 한국계 메이저리거도 긍정적인 반응을 보였다는 게 류 감독의 설명이다.

체코(8,9일 고척), 일본(15,16일 일본 도쿄돔)과의 평가전을 치르는 야구대표팀은 3일 고양 구가대표야구 훈련장에서 이틀째 훈련을 했다. 4일부터는 LG, 한화 선수들이 합류해 완전체로 고척 스카이돔에서 정상적인 훈련이 가능할 전망이다.

류 감독은 내년 3월에 열리는 WBC 멤버 구상을 밝히다가 메이저리그에서 뛰는 선수들의 합류에 대한 소식을 전했다.

류 감독은 지난 9월 말 미국으로 날아가 김하성 이정후 김혜성 등을 만나 WBC 출전에 대한 의견을 들었다. 류 감독은 "미국 출장을 갔을 때 3명을 다 만났는데 그 선수들은 변함이 없었다. 큰 문제가 없다면 뛴다는 뜻을 전했다"면서 "감사하게도 이정후의 경우는 팀에서도 갔다 오라고 했다더라. 다행히 변수가 없겠다는 생각을 하고 있다. 김하성의 경우는 소속팀 변수가 있긴 한데 본인의 의사는 크게 문제가 없다고 한다. 김혜성도 굉장히 적극적이었다"라고 했다.


샌프란시스코 자이언츠 이정후. AFP연합뉴스

AP 연합뉴스
여기에 지난 대회의 토미 에드먼처럼 한국계 메이저리거의 합류도 기대를 모은다. 류 감독은 "6~7명을 만나고 왔다. 굉장히 긍정적인 생각을 가진 친구도 있었고 조금은 반신반의하는 선수도 있었다. 아직 시즌이 끝나지 않은 시점이어서 팀에 얘기를 해보지 않았다는 선수도 있었다"라고 말했다.

적극적으로 답변한 한국계 선수에 대해 묻자 "나중에 마음이 바뀔 수도 있고 팀에서 안보내줄 수도 있다. 지난 대회에선 우리가 최지만 선수를 끝까지 데려가고 싶어했는데 팀에서 안보내줬다고 하더라"며 답변을 피하는 모습.

최근 한국대표팀에서 뛰고 싶다는 뜻을 밝혔던 디트로이트 타이거즈의 저마이 존슨에 대해 직접적으로 물었더니 류 감독은 조금 놀랐다. 이어 "어디까지 말씀을 드려야 할까"라고 고민을 하다가 "존슨에 대해서만 말씀드리겠다. 긍정적인 답변을 한 선수 중 가장 적극적인 선수였다"라고 말했다.

미국계 아버지와 한국계 어머니 사이에서 태어난 우투우타의 외야수인 존슨은 2020년 LA 에인절스에서 데뷔해 볼티모어, 밀워키, 뉴욕 양키스를 거쳐 올시즌엔 디트로이트에서 72경기에 나와 타율 2할8푼7리(129타수 37안타) 7홈런 18타점을 기록했다. 대표팀에 필요한 오른손 외야수라는 점에서 한국대표팀 합류 가능성이 있다.

메이저리거들의 합류 여부는 12월 예비 엔트리 제출 이후에 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 류 감독은 "우리가 12월에 35명의 예비 엔트리를 제출하게 되는데 예비 엔트리에 있는 선수들은 소속팀에 통보가 된다고 한다. 이후 팀에서 선수들의 참가 의사를 확인한다고 한다. 그래서 12월 이후 좀 더 명확하게 나오지 않을까 생각하고 있다. 현재도 담당 직원이 이메일로 의견을 주고받고 있다"면서 "여러가지 변수가 생길 수 있어 이 선수가 안될 때는 저 선수 등 여러 플랜을 준비하고 있다. 국내 선수들도 여러 상황이 생길 수 있다보니 1월 사이판 1차 전지 훈련을 갈 때 조금 더 넓은 폭으로 준비를 하려고 한다"라고 말했다.
고양=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



