[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격…

[스포츠조선 나유리 기자]현역 은퇴를 선언한 박병호가 친정팀 키움 히어로즈에서 코치로 제 2의 야구 인생을 시작한다.
박병호는 2012~2015시즌 KBO 역대 4년 연속 홈런왕에 이어 9년 연속 20홈런, 역대 최초 5년 연속 100타점 등 홈런, 타점과 관련한 각종 기록을 갈아치웠다. 메이저리그 겨험을 마치고 돌아온 후인 2019시즌에도 개인 다섯번째 홈런왕을 차지했다. 2021시즌을 끝으로 히어로즈와의 계약이 끝난 후, 강한 1루수를 원했던 KT 위즈가 FA 계약을 체결하며 박병호를 영입했다. 그리고 2022시즌 35개의 홈런으로 개인 6번째 홈런왕을 거머쥐었다.
박병호는 "프로야구 20년 동안 많은 사랑을 받았다. 그간 지도해주신 모든 감독님, 코치님들께 감사드리고, 함께 할 수 있었던 동료들과도 너무 행복했다. 여러 팀을 옮겨 다녔지만, 늘 사랑을 보내주신 많은 팬들을 잊지 못할 것 같다. 정말 감사했다"고 구단을 통해 은퇴 소감을 밝혔다.
이어 "박병호 코치가 제2의 야구 인생을 히어로즈에서 시작하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 현역 시절 보여준 훌륭한 기량과 철저한 자기 관리, 모범적인 태도는 후배 선수들에게 큰 귀감이 됐다"며 "그동안 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 우리 팀 젊은 선수들에게 긍정적인 영향력을 발휘해 줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com