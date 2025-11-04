[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격 복귀

최종수정 2025-11-04 11:07

키움 시절 박병호. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]현역 은퇴를 선언한 박병호가 친정팀 키움 히어로즈에서 코치로 제 2의 야구 인생을 시작한다.

키움 구단은 4일 "키움 출신 박병호를 잔류군 선임코치로 임명했다"고 공식 발표했다. 깜짝 영입이다.

성남고 재학 시절부터 '괴물 고교 타자'로 이름을 날렸던 그는 2005년 LG 트윈스의 지역 연고 1차 지명을 받았다. '역대급' 재능을 가진 1차 지명 타자에게 쏟아지는 관심은 엄청났다. 상무에서 군 복무를 마치고, 복귀 후에도 긴 유망주 생활이 이어졌다. 그리고 2011시즌 히어로즈에 트레이드가 되면서 인생이 완전히 바뀌었다. 트레이드 두번째 시즌인 2012시즌 31홈런을 터뜨리며 생애 첫 홈런왕 타이트를 차지해 기량을 만개하기 시작한 박병호는 2013시즌 37홈런, 2014시즌 52개의 홈런을 치면서 리그를 대표하는 타자로 우뚝 섰다. 2014시즌에 이어 2015시즌에도 53홈런으로 2년 연속 50홈런을 돌파해 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에도 진출했다.

박병호는 2012~2015시즌 KBO 역대 4년 연속 홈런왕에 이어 9년 연속 20홈런, 역대 최초 5년 연속 100타점 등 홈런, 타점과 관련한 각종 기록을 갈아치웠다. 메이저리그 겨험을 마치고 돌아온 후인 2019시즌에도 개인 다섯번째 홈런왕을 차지했다. 2021시즌을 끝으로 히어로즈와의 계약이 끝난 후, 강한 1루수를 원했던 KT 위즈가 FA 계약을 체결하며 박병호를 영입했다. 그리고 2022시즌 35개의 홈런으로 개인 6번째 홈런왕을 거머쥐었다.


스포츠조선DB
2024시즌 도중에는 트레이드를 통해 삼성으로 이적하면서, 선수 인생 후반부에는 우여곡절도 많았다. 올 시즌은 부상과 부진 등으로 77경기 출장에 그쳤고, 통산 타율 2할7푼2리-1554안타-418홈런-1244타점의 성적으로 현역 은퇴를 선언했다.

삼성 구단은 지난 3일 박병호의 현역 은퇴를 발표했다. 어느정도는 예견된 수순이었다. 박병호는 이번 시즌을 마친 후 FA 자격을 얻을 예정이었다. FA 계약 기간을 모두 채웠기 때문이다. 그러나 박진만 감독 2기 체제를 꾸리는 삼성 구단은 다음 시즌을 앞두고 박병호와 결별하는 쪽으로 가닥을 잡고 있었고, 선수 역시 자신의 거취를 두고 일찍부터 여러 방면으로 고민을 해왔다. 그리고 박병호가 현역 은퇴 의사를 밝히면서, 삼성 구단에서 은퇴 소식을 발표하는 것으로 정리가 됐다.

박병호는 "프로야구 20년 동안 많은 사랑을 받았다. 그간 지도해주신 모든 감독님, 코치님들께 감사드리고, 함께 할 수 있었던 동료들과도 너무 행복했다. 여러 팀을 옮겨 다녔지만, 늘 사랑을 보내주신 많은 팬들을 잊지 못할 것 같다. 정말 감사했다"고 구단을 통해 은퇴 소감을 밝혔다.


사진=키움 히어로즈
지도자의 길을 고민하던 박병호는 결국 자신의 최전성기를 함께했던 키움에서 코치로 새 출발을 하게 됐다. 키움 구단은 "박병호 코치는 히어로즈를 상징하는 대표적인 선수 중 한 명이다. 히어로즈 소속 시절 팀의 간판 타자이자 리그를 대표하는 홈런 타자로 활약했다"며 "그라운드에서 언제나 최선을 다해 준 박병호 코치에게 그동안의 노고와 히어로즈에서 보여준 헌신에 깊은 감사를 전한다"고 밝혔다.


이어 "박병호 코치가 제2의 야구 인생을 히어로즈에서 시작하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 현역 시절 보여준 훌륭한 기량과 철저한 자기 관리, 모범적인 태도는 후배 선수들에게 큰 귀감이 됐다"며 "그동안 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 우리 팀 젊은 선수들에게 긍정적인 영향력을 발휘해 줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

