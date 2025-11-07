박동원 손목 통증 → 한화 때문? "어린 투수들 공 받기 무섭다. 너무 …

|
|
|
[고척=스포츠조선 김영록 기자] "요즘 투수들 공이 너무 빠르다. 솔직히 나도 받기가 무섭다."
이날 고척돔에서 만난 류지현 대표팀 감독은 "박동원은 손목 통증이 좀 있어서 일본전부터 출전할 예정이다. 한국시리즈를 치른 LG-한화 선수들은 가급적 쉬게 해주고 싶은데…투수들은 내일까진 좀 쉬게 하고, 포수는 어쩔 수 없이 최재훈이 나가야한다"고 했다.
취재진과 만난 박동원은 손목 통증에 대해 "있긴 한데, 야구선수라면 누구나 평생 가져갈 수 밖에 없는 고통"이라고 설명했다.
|
LG도 이에 맞춰 160㎞대 강속구를 던지는 피칭머신을 구해 타격 연습을 엄청나게 소화했다. 그 결과 한화를 격파하고 지난 2023년에 이어 또한번의 우승을 차지할 수 있었다.
특히 박동원은 2차전에서 투런포, 4차전에서 추격의 투런포를 쏘아올리며 팀 타선을 견인했다. 시리즈 전체로 보면 타율 1할6푼7리(21타수 3안타)에 불과했지만, OPS(출루율+장타율)은 무려 0.806에 달할 만큼 알토란 같은 활약을 펼쳤다.
박동원은 "워낙 중요한 경기이기도 했고, 빠른공이 치다보니 또 재미도 있고 승부욕도 있어서 타격코치님이 그만 치라는데도 우리가 계속 쳤다. 한화전 준비 과정의 영향이 없다고 할 순 없다"며 멋쩍게 웃었다.
다만 이미 한국시리즈 우승의 감흥은 잊었다고. 박동원은 "이제 내년 시즌을 어떻게 준비할까 하는 생각 뿐이다. 또 우승은 지난 일이고, 지금 난 대표팀에 와있으니까 그것만 생각하고 있다"고 강조했다.
김서현과의 관계에 대해서도 "그때는 상대였지만 지금은 한팀이다. 포수로서 김서현이 더 잘던질 수 있게 힘을 모으고 있다"고 강조했다.
|
투수 최고령이 손주영(27), 투수조장이 원태인(25)일 만큼 젊은 마운드다. 그만큼 포수들의 역할이 중요하다. 대표팀이 강민호-양의지까진 아니라도, 경험많은 최재훈(36) 박동원(35)을 소집한 이유다.
박동원은 "노경은 선수처럼 2년 연속 홀드왕하는 투수도 있고, 류현진 김광현 양현종 한국 투수 기록을 다 가진 형들도 있지 않나. 그 형들이 있어서 지금 좋은 후배들이 나왔다"면서도 "어린 투수들 공이 너무 빠르다. 나도 받기가 무서울 때가 있다. 그만큼 대한민국 야구가 강해진 것 아니겠나. 형들이 쌓아놓은 명성을 이제 어린 투수들이 이끌어갈 때"라고 강조했다.
|
국제대회에는 ABS(자동볼판정시스템)가 없다. 투수와 타자들도 고민이 많지만, 포수들은 2년만에 다시 프레이밍에 집중해야한다.
박동원은 "2년간 안하다보니 아직 잘 안되더라. 좀더 신경쓰겠다. 전세계가 다 ABS로 하루빨리 바뀌었으면 좋겠다"며 웃었다.
고척=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com