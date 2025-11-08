충격, 사회인팀 상대 멀티히트 단 1명도 없었다...너무 느려서 못 친거 맞죠?

기사입력 2025-11-08 20:20


2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 승리한 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

[스포츠조선 김용 기자] 너무 느려서 못 친거 맞죠?

한국 야구 국가대표팀이 약체 체코에 진땀승을 거뒀다.

한국은 8일 고척스카이돔에서 열린 체코와의 평가전 1차전에서 3대0으로 승리했다.

류지현 감독의 데뷔전. 승리는 좋은 것이지만, 타선이 너무 안 터져 답답한 경기였다.

한국은 최고구속이 140km 초반대 공을 던지는 체코 투수들을 상대로 단 5안타에 그쳤다. 7회까지 3안타에 머물렀다 8회 안타 2개가 더해지며 2-0에서 쐐기점을 만들었다. 1회와 2회 낸 점수도 상대 폭투, 실책과 적절한 작전 덕에 점수를 쌓을 수 있었다. 멀티히트를 친 선수가 단 한 명도 없었다.

천문학적 연봉을 받고 야구에만 모든 걸 거는 한국 프로 선수들과 달리, 체코 선수들은 야구를 부업으로 하는 선수들. 기본적 수준 차이가 있는데 이렇게 방망이가 침묵하니 당장 월드베이스볼클래식(WBC)이 다가오는 건 아니지만, 걱정이 앞설 수밖에 없다. 당장 다음주 도쿄돔으로 넘어가 일본과 두 차례 평가전을 치러야 하는데, 가위바위보도 이겨야 한다는 한일전에서 지금의 방망이 감각이라면 고전을 면하기 힘들다.


2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 류지현 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/
물론 선수들도 할 말이 있을 듯. 일단 이날은 노시환, 최재훈, 박해민을 제외하면 한국시리즈에서 뛴 LG 트윈스, 한화 이글스 선수들이 대거 선발에서 빠졌다. 경기 감각 얘기가 나올 수 있다.

하지만 이것도 프로 레벨에서 핑계다. 다른 이유가 더 클 듯. 시즌 동안 150km 빠른 공에 초점이 맞춰졌던 선수들이기에 130~140km대 느린 공이 일반인 관점에서 보면 더 쉬워보이겠지만 프로 선수들에게는 치기 어려운 '마구'처럼 느껴질 수 있다. 의욕은 넘치는데, 공이 생각했던 타이밍에 안 오면 몸이 앞서게 되고 빗맞은 타구가 나올 수밖에 없는 조건이었다. 체코 투수들이 소위 말하는 '볼질'을 하며 무너지면 모를까, 그정도 레벨의 선수들이 아니었기에 오히려 대표팀 타자들이 더 까다로웠을 가능성이 높다.


일단 9일 2차전이 있으니 여기서 최대한 타격감을 끌어올려야 한다. 류 감독도 경기 후 "경기 감각이 떨어져 있긴 한거 같다. 안 뛴 선수들은 한달이 넘는다. 더그아웃에서 타자들이 치는 것을 보면 마음은 좋은 모습을 보여주고 싶은데 몸이 안따라주는 듯 했다"고 타선의 부진 이유를 꼬집었다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

