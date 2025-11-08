유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐…

이유나 기자
기사입력 2025-11-08 18:49
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이효리, 요가원 특별 클래스 연다..제주 강사와 함께하는 주말 수업
'비연연예인♥' 김옥빈, 결혼 D-9 웨딩화보 공개..다이아 웨딩링 포착
심형탁♥사야 "子 하루 행동이 가족의 즐거움, 커갈수록 웃음 는다"(형탁사야의하루)[종합]
26기 영식♥현숙, 결혼 공식화..제주서 웨딩촬영 "응원해주신 모든 분께 감사"(허니데이)[종합]
심형탁 子 하루, 드디어 머리 잘랐다..생애 첫 바가지머리 "너무 예뻐"(슈돌)
3-0 승리 류지현호, 첫 경기부터 숙제 생겼네. 17K 무실점 마운드는 합격, 5안타 3득점 타선이 문제[고척 리뷰]
사회인 야구팀 상대로 이겼다고 좋아해야 할까...물방망이 타선, 힘 빠진 마무리 '변수 한가득'
체코 선수에게도 몸맞은 공에 한국식 인사. 곽빈 156km 강속구 2이닝 4K 무실점[고척 현장]
세징야의 간절한 기도 통했다! '김현준 94분 극장골' 대구, 잔류 불씨 살렸다...광주전 1-0 승리→제주, 안양전 1-2 패배[K리그1 리뷰]
"'늦게 핀 꽃'위재은 1골2AS"화천KSPO,서울시청에 3-2승...통합우승 한발짝 가까이[WK리그 챔프결정 1차전]