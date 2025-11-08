유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐)

기사입력 2025-11-08 18:49


유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐…

유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐…

[스포츠조선 이유나 기자] 유재석이 최근 사생활 루머 이후 갑작스럽게 하차한 이이경에 대해 직접 언급했다.

8일 방송한 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 하하가 쏘아 올린 화제의 프로젝트 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)'가 본격 시작됐다.

오프닝에 멋진 턱시도를 입고 등장한 세 사람은 유재석, 하하, 주우재였다.


유재석, 이이경 급작 하차 언급 “3년 했는데 마지막 인사도 못해”(놀뭐…
유재석은 고정멤버 이이경이 갑작스럽게 하차하게 된 이유에 대해 "이경이가 3년여 동안 같이 했는데 지금 드라마 영화 스케줄이 너무 많아서 제작진과 조율하다가 결국은 하차하게 됐다"며 고생 많이 했는데 마지막 인사를 못하고 떠났다. 프로그램이 갑자기 결방이 되고 오늘 '인사모' 프로젝트가 날짜가 픽스가 되면서 그렇게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "앞으로 이경 씨의 왕성한 활동을 응원하겠다"고 박수로 작별인사를 대신했다.

이날 방송에는 '인기없는 사람들의 모임' 첫방송으로 배우 허성태, 현봉식, 한상진, 김광규부터 에픽하이 투컷, 개그맨 허경환, 방송인 정준하, 이종 격투기 선수 최홍만 등이 속속 모였다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 특별 클래스 연다..제주 강사와 함께하는 주말 수업

2.

'비연연예인♥' 김옥빈, 결혼 D-9 웨딩화보 공개..다이아 웨딩링 포착

3.

심형탁♥사야 "子 하루 행동이 가족의 즐거움, 커갈수록 웃음 는다"(형탁사야의하루)[종합]

4.

26기 영식♥현숙, 결혼 공식화..제주서 웨딩촬영 "응원해주신 모든 분께 감사"(허니데이)[종합]

5.

심형탁 子 하루, 드디어 머리 잘랐다..생애 첫 바가지머리 "너무 예뻐"(슈돌)

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 특별 클래스 연다..제주 강사와 함께하는 주말 수업

2.

'비연연예인♥' 김옥빈, 결혼 D-9 웨딩화보 공개..다이아 웨딩링 포착

3.

심형탁♥사야 "子 하루 행동이 가족의 즐거움, 커갈수록 웃음 는다"(형탁사야의하루)[종합]

4.

26기 영식♥현숙, 결혼 공식화..제주서 웨딩촬영 "응원해주신 모든 분께 감사"(허니데이)[종합]

5.

심형탁 子 하루, 드디어 머리 잘랐다..생애 첫 바가지머리 "너무 예뻐"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

3-0 승리 류지현호, 첫 경기부터 숙제 생겼네. 17K 무실점 마운드는 합격, 5안타 3득점 타선이 문제[고척 리뷰]

2.

사회인 야구팀 상대로 이겼다고 좋아해야 할까...물방망이 타선, 힘 빠진 마무리 '변수 한가득'

3.

체코 선수에게도 몸맞은 공에 한국식 인사. 곽빈 156km 강속구 2이닝 4K 무실점[고척 현장]

4.

세징야의 간절한 기도 통했다! '김현준 94분 극장골' 대구, 잔류 불씨 살렸다...광주전 1-0 승리→제주, 안양전 1-2 패배[K리그1 리뷰]

5.

"'늦게 핀 꽃'위재은 1골2AS"화천KSPO,서울시청에 3-2승...통합우승 한발짝 가까이[WK리그 챔프결정 1차전]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.