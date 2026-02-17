“이병헌 母 아니고 이민정 시어머니?”…‘100만 조회수’에 놀란 BH 어머니 근황

기사입력 2026-02-17 10:37


“이병헌 母 아니고 이민정 시어머니?”…‘100만 조회수’에 놀란 BH …

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이병헌의 어머니가 "요즘은 이병헌 어머니가 아니라 이민정 시어머니로 불린다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

지난 16일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '설날 특집 블러 해제된 BH와 함께하는 이민정 시댁방문 2탄, 이번에도 허락받고 찍음'이라는 영상이 공개됐다. 영상에는 설 명절을 맞아 시댁을 찾은 이민정과 이병헌 부부의 모습이 담겼다.

이민정은 녹두빈대떡을 부치고, 이병헌은 달걀물을 만드는 등 부엌에서 분주하게 움직이며 현실 부부 케미를 보여줬다.

제작진은 이병헌의 모친에게 이전에 공개된 '김치김밥' 영상에 대해 언급했다. 모친은 "봤다. 그냥 부끄러웠다"고 솔직하게 답했다. 이어 100만 조회수를 넘긴 사실도 알고 있냐는 질문에는 "다 봤다. 어떻게 올라가려나 하고 봤는데, 그렇게 나가도 알아보는 사람이 있는 게 불편하더라"고 말했다.

특히 그는 "요즘은 어디 가면 예전에는 '이병헌 씨 어머니 아니세요?'라고 했는데, 이제는 '이민정 씨 시어머니 아니세요?'라고 진짜 그렇게 묻더라. 너무 신기하다"고 털어놨다.

이어 "우리 며느리가 지금 아주 떴다"며 "시어머니 때문에 뜬 거지"라고 농담을 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 이민정은 유튜브 채널을 통해 소탈한 일상과 가족과의 모습을 공개하며 구독자들과 활발히 소통하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

2.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

3.

[SC이슈] 노홍철, 탄자니아 사자 접촉 사진 논란… “약물 사용 사실 아냐” 해명

4.

래퍼 바스코, 두 번째 이혼 발표..법원 앞 "두번 다시 안와, 진짜 마지막" 쿨한 이별

5.

'암 극복' 초아, 출산 앞두고 안타까운 소식 "출혈로 병원行, 코피까지"

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

2.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

3.

[SC이슈] 노홍철, 탄자니아 사자 접촉 사진 논란… “약물 사용 사실 아냐” 해명

4.

래퍼 바스코, 두 번째 이혼 발표..법원 앞 "두번 다시 안와, 진짜 마지막" 쿨한 이별

5.

'암 극복' 초아, 출산 앞두고 안타까운 소식 "출혈로 병원行, 코피까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 제압하고, 中까지 격파! '컬링계 아이돌' 한국 여자 컬링 '5G', 중국전 10-9 극적 승리...2연승 질주[밀라노 현장]

2.

"박지성, 또 피를로 잡으러 밀라노 왔나" 쇼트트랙 김길리 동메달 '깜짝 직관→태극기 응원' 포착

3.

'본인은 탈락했은데 이렇게 밝게 웃다니...' 밀라노 도착 후 가장 밝은 미소로 김길리 위로한 최민정[밀라노LIVE]

4.

"울지마! 람보르길리...넌 최고야!" 1000m서 또 넘어진 김길리, 우여곡절 끝 銅...생중계 인터뷰中 폭풍눈물[밀라노 스토리]

5.

20년 만에 金 도전 청신호! "예상한대로 흘러갔다" 이준서의 자신감→"토리노 기억 되찾겠다" 임종언 단단한 각오[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.