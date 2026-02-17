“이병헌 母 아니고 이민정 시어머니?”…‘100만 조회수’에 놀란 BH 어머니 근황
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이병헌의 어머니가 "요즘은 이병헌 어머니가 아니라 이민정 시어머니로 불린다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
지난 16일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '설날 특집 블러 해제된 BH와 함께하는 이민정 시댁방문 2탄, 이번에도 허락받고 찍음'이라는 영상이 공개됐다. 영상에는 설 명절을 맞아 시댁을 찾은 이민정과 이병헌 부부의 모습이 담겼다.
이민정은 녹두빈대떡을 부치고, 이병헌은 달걀물을 만드는 등 부엌에서 분주하게 움직이며 현실 부부 케미를 보여줬다.
제작진은 이병헌의 모친에게 이전에 공개된 '김치김밥' 영상에 대해 언급했다. 모친은 "봤다. 그냥 부끄러웠다"고 솔직하게 답했다. 이어 100만 조회수를 넘긴 사실도 알고 있냐는 질문에는 "다 봤다. 어떻게 올라가려나 하고 봤는데, 그렇게 나가도 알아보는 사람이 있는 게 불편하더라"고 말했다.
특히 그는 "요즘은 어디 가면 예전에는 '이병헌 씨 어머니 아니세요?'라고 했는데, 이제는 '이민정 씨 시어머니 아니세요?'라고 진짜 그렇게 묻더라. 너무 신기하다"고 털어놨다.
이어 "우리 며느리가 지금 아주 떴다"며 "시어머니 때문에 뜬 거지"라고 농담을 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.
한편 이민정은 유튜브 채널을 통해 소탈한 일상과 가족과의 모습을 공개하며 구독자들과 활발히 소통하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
