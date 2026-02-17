故최진실 딸 최준희, ♥11세 연상과 결혼 앞두고 결심했다.."이판사판 웨딩 다이어트"

[스포츠조선 조윤선 기자] 고(故) 배우 최진실의 딸이자 인플루언서 겸 패션모델로 활동 중인 최준희가 결혼을 앞두고 '웨딩 다이어트'에 돌입했다.
최준희는 16일 자신의 사회관계망서비스에 "체중관리 더 해야만 하는 저.. 이판사판 웨딩 다이어트 5월까지. 레쓰고"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 최준희는 가녀린 어깨선을 드러낸 튜브톱 드레스를 입고 우아한 예비 신부의 면모를 뽐냈다. 허리 라인에 달린 커다란 리본 장식이 러블리한 분위기를 한층 더했다.
키 170cm에 몸무게 41kg으로 모델 몸매를 자랑하는 최준희는 결혼식을 앞두고 자신의 만족을 위해 더욱 철저히 체중을 관리하며 완벽한 웨딩 데이를 준비 중인 것으로 보인다.
앞서 지난 15일 최준희의 결혼 소식이 전해졌다. 한 매체에 따르면 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남에 위치한 L호텔에서 웨딩마치를 울린다. 예비 신랑은 11세 연상의 일반인 남성으로, 두 사람은 오랜시간 교제한 것으로 알려졌다.
이후 최준희는 웨딩 사진을 직접 공개하며 결혼을 발표했다. 그는 "시집간다. 내게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나면서 언젠가는 따뜻한 내 울타리를 만들고 싶다고 마음속으로 오래 다짐해 왔다"며 "이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가 보려 한다"고 밝혔다. 이어 "예랑이는 일반인이라 조심스럽다. 부디 확인되지 않은 이야기나 억측은 자제해주시길 부탁드린다. 내게도 그 사람에게도 소중한 일상이다"라고 당부했다.
그러면서 "갑작스러운 소식에도 따뜻한 축복과 응원을 보내주신 모든 분들 정말 감사하다. 이번 일로 잠깐 마음이 흔들렸지만 그래도 결국 나는 사랑을 선택했고 행복해지기로 했다"며 "앞으로의 나의 앞날은 내가 직접 더 따뜻하게 가꾸어 가겠다. 응원해 주시는 모든 지인들과 여러분. 늘 내 곁을 지켜줘서 고맙다"고 전했다.
한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로 대중에게 얼굴을 알렸다. 2022년에는 와이블룸과 전속계약을 체결하며 연예계 활동을 예고했으나, 3개월 만에 계약을 해지하고 현재는 인플루언서로 활동 중이다.
과거 루푸스병 투병 과정에서 치료를 위해 복용한 스테로이드 약물 부작용으로 체중이 96kg까지 증가했으나, 바디프로필을 준비하며 47kg까지 감량하는데 성공해 화제를 모았다. 이후에도 꾸준한 관리를 통해 키 170cm에 41kg의 몸매를 유지하고 있다고 밝혀 관심을 받았다. 또한 성형 사실도 솔직하게 공개하며 주목받기도 했다.