결혼은 현실…장윤주, 돈 때문에 부부싸움 터졌다 "진짜 맞짱 뜬다"

최종수정 2025-11-08 19:05

[스포츠조선 김수현기자] 모델 장윤주가 '현실 부부싸움'에 대해 솔직하게 답했다.

8일 유튜브 채널 '윤쥬르 장윤주'에는 '10수를 내다본 장윤주 남편 플러팅 기술 | 빈티지 911 사건 심정에 대해 물어보다'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

'부부싸움할 때 어떻게 화해하는지, 어떤 주제로 싸우는지'에 장윤주는 "주제는 아무래도 많은 부부들이 그렇지만 이게 돈 얘기가 한 번 시작되면 싸움이 나는 거 같다"라 답했다.


이어 "1차는 문자로 좀 얘기를 하다가, 그러다 이제 만나가지고 맞짱 뜨는 거다. 여보 나랑 맞짱 뜨지 않냐. 한 번 보여줘라"라며 남편 정승민에게 "남편이 대구분이라 싸울 때 사투리가 빡 나온다"라고 시범을 보여달라 했지만 거절 당했다.

'부부싸움 화해'에 대해서는 이야기 했다. 장윤주는 "911편 기억 나냐. 그거 보고서 한 이틀 동안 시무룩해져 있었다"라고 폭로했다.


'집안일 분담'에 PD는 "예전에 신혼일기에서는 요리는 윤주르님이 하시고 집안일은 승민님이 하신다고 했는데 지금은 어떠냐"라 물었다. 장윤주는 "지금은 너무 제가 바빠졌고 서로 돕지 않으면 이 가정이 굴러가지 않쓋나. 그래서 모든 걸 함께 한다. 누가 먼저랄 거 없이 보이면 한다"라고 답했다.

shyun@sportschosun.com

