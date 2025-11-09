10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해…

|
[스포츠조선 김용 기자] 김서현 실점에 승리의 기쁨이 묻혔다.
실전 감각 문제가 있었다. 한국시리즈를 치르지 않은 선수들은 오래 쉬었으니 그럴 수 있었다. 다행인 건 2차전에 11점을 내며 조금 나아진 모습을 보였다는 점이다. 물론 이날도 상대가 볼넷과 실책으로 자멸하는 느낌이 있기는 했지만 말이다.
이미 가을야구는 끝났고, 대표팀에서는 한 마음 한 뜻으로 김서현이 살아나기를 바라는 마음이 컸다.
대표팀에 불렀으니 쓰지 않을 수도 없었다. 김서현이 어떤 상태인지 점검해야 했다. 하지만 휴식을 취한 김서현은 크게 달라진 게 없었다.
첫 타자 무지크를 잘 잡아낸 김서현은 멘식에게 볼넷을 허용했다. 윈클러를 내야 땅볼로 유도했지만 크레아치릭을 만나 또 스트레이트 볼넷. 그리고 프로콥에게 투스트라이크를 선점하고도 볼 2개를 던진 뒤 좌중간 1타점 적시타를 맞았다.
결국 2-1 한점 차 추격을 허용하면서 김서현은 이닝을 끝내지 못하고 정우주에게 바통을 넘겨야 했다. 이날 1이닝을 온전하게 던지지 못한 투수는 김서현이 유일했다.
구위, 멘탈 모두 많이 흔들리는 모습이다. 자신감을 찾으려는 듯 직구로만 21개의 공을 던졌는데, 제구가 들쭉날쭉이었다. 포스트시즌보다 압박감이 덜한 평가전에서 말이다. 그런 가운데 2경기 통틀어 유일한 실점까지 해버렸다. KBO리그 최고 수준 투수들이라면 실점을 하지 않아야 하는 체코 타선의 수준이었다. 시사하는 바가 크다.
이겼지만, 모든 이슈가 다시 김서현에 집중되게 생겼다.
