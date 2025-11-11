"그날은 공이 잘보였어요" 4홈런 괴물, 만장일치 신인왕...엄청난 배트스피드, 오타니-저지보다 빨랐다

기사입력 2025-11-11 13:13


"그날은 공이 잘보였어요" 4홈런 괴물, 만장일치 신인왕...엄청난 배트…
애슬레틱스 거포 1루수 닉 커츠가 만장일치로 AL 신인왕에 올랐다. AP연합뉴스

"그날은 공이 잘보였어요" 4홈런 괴물, 만장일치 신인왕...엄청난 배트…
닉 커츠는 메이저리그 역사상 한 경기에서 4홈런을 때린 최초의 루키다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 역사상 루키 타자로는 최고의 성적을 거뒀다는 평가를 받은 1루수가 만장일치로 신인왕을 차지했다.

애슬레틱스 좌타 거포 1루수 닉 커츠가 올해의 AL 신인(AL rookie of the year)에 선정됐다. 커츠는 11일(이하 한국시각) 발표된 BBWAA(전미야구기자협회) AL 신인왕 투표 결과 30명 전원으로부터 1위표를 받아 최고 신인의 영예를 안았다.

커츠의 동료 유격수 제이콥 윌슨이 2위표 23개, 3위표 4개 등 107점을 획득해 2위에 올랐고, 보스턴 레드삭스 외야수 로만 앤서니가 72점으로 3위에 머물렀다.

커츠는 지난해 드래프트 1라운드 전체 4순위로 애슬레틱스의 지명을 받고 프로 생활을 시작했다. 입단하자마자 싱글A와 더블A에서 12경기에 출전해 타율 0.368, OPS 1.283을 마크한 그는 올해 싱글A-더블A-트리플A로 빠른 성장세를 나타내며 21경기에서 타율 0.333, OPS 1.090을 마크하고 지난 4월 24일 메이저리그에 입성했다.


"그날은 공이 잘보였어요" 4홈런 괴물, 만장일치 신인왕...엄청난 배트…
닉 커츠. AP연합뉴스
커츠는 드래프트 후 역대 6번째로 빠른 283일 만에 빅리그에 올랐는데, 마이너리그에서는 불과 33경기 밖에 뛰지 않았다. 그만큼 유망주로서 성장 속도가 빨랐다는 얘기다.

마크 콧세이 애슬레틱스 감독은 커츠를 콜업할 당시 "스프링트레이닝서 나이에 비해 빠른 성장세를 보였다. 훈련과 게임에 임하는 자세가 진지하고 적응력도 뛰어났다. 메이저리그 첫 시즌을 맞아 아주 인상적인 출발을 보이고 있다"고 칭찬했다.

그는 올시즌 117경기에서 타율 0.290(420타수 122안타)을 때렸고, 올해 루키들 가운데 홈런(36개), 타점(86개), 득점(90개), OPS(1.002), OPS+(173), fWAR(4.6), bWAR(5.4) 부문서 모두 1위에 올랐다. 이견이 있을 수 없었다.

커츠는 빅리그에 적응 기간이라고 할 것도 없이 단번에 파워풀한 타격으로 주목받았다. 특히 7월 26일 휴스턴 애스트로스전에서 4홈런 경기를 펼치며 신인왕 경쟁에서 앞서 나가기 시작했다. 메이저리그 역사상 한 경기 4홈런은 20번째였고, 루키로는 커츠가 처음이었다.


그 경기에서 6타수 6안타 8타점을 올렸고, 19루타로 메이저리그 역사상 한 경기 최다 루타 부문서 2002년 숀 그린에 어깨를 나란히 했다.

커츠는 엉덩이 부상으로 5~6월에 걸쳐 2주간 쉬었음에도 페이스를 잃지 않았다. 7월에는 23경기에서 슬래시라인 0.395/0.480/0.953, 11홈런, 27타점을 마크했고, 후반기에는 59경기에서 OPS 1.107, 19홈런을 때렸다.

타격은 파워와 컨택트 능력을 고루 발휘해 타고났다는 평가를 받는다. 올시즌 배럴 비율은 18.4%로 상위 3%, 하드히트 비율은 51.1%로 상위 9%, 배트 스피드는 77.2마일로 상위 3%, 유인구 스윙 비율은 22.2%로 15%에 랭크됐다.

배트 스피드는 뉴욕 양키스 애런 저지(77.0마일), 토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어(76.7마일), LA 다저스 오타니 쇼헤이(75.8마일)보다 빨랐다.


"그날은 공이 잘보였어요" 4홈런 괴물, 만장일치 신인왕...엄청난 배트…
닉 커츠의 배트 스피드는 애런 저지, 오타니 쇼헤이보다 빠르다. Imagn Images연합뉴스
수상 직후 커츠는 MLB네트워크 인터뷰에서 "올해 데뷔 시즌을 이렇게 마치게 돼 너무 기쁘다. 지금과 같은 자세를 유지해 내년에는 더 나은 시즌이 되도록 하겠다"며 4홈런 경기에 대해서는 "평소와 다른 날인 것 같았다. 공이 너무 잘 보였다. 하고 싶은대로 다 됐다. 그날과 같은 경기를 할줄은 상상도 못했다. 모든 게 잘 이뤄졌다"고 소감을 나타냈다.

애슬레틱스에서 신인왕이 나온 것은 이번이 9번째로 2009년 앤드류 베일리 이후로는 16년 만이다.

한편, NL 올해의 신인은 애틀랜타 브레이브스 포수 드레이크 볼드윈이 차지했다. 그는 1위표 21개, 2위표 9개를 얻어 총 183점으로 시카고 컵스 선발투수 케이드 호튼(139점)을 여유있게 눌렀다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 집안 '히틀러 초상화' 논란에 "작품은 작품으로 이해해주길"

2.

이호철, 학폭 피해자였다.."당해봐서 알아..정말 힘들어" 울컥 (귀묘한 이야기)

3.

이광기, 7세 子 잃고 죄책감에 극단적 선택 시도 고백 "봉사로 극복..보험금 전액 기부"

4.

차은우 훈남 동생, AI 전문가로 콘퍼런스 강연 "형 위해 만든 AI"

5.

김일우 '전 부인 vs 현 여친' 3자 대면에 당황..급기야 대출 플러팅 터졌다(신랑수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

양키스까지 붙었다! 김하성 대반전, '뉴욕의 연인' 되나 → "시장 가치 더욱 높아질 것"

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

토트넘 손흥민 10년 찬밥대우 또또또 들통, EPL 득점왕+주장에도 재계약 없더니...'유리몸+감독 무시' 핵심 센터백 연봉 초대박 상승 예정

4.

황재균 신뢰했던 노감독의 SF 복귀, 빅리그 3년 차 이정후에게도 큰 힘이 돼줄까

5.

'손흥민 후배 제외' 김 빠진 가나? 큰 게 온다…"獨출신 DF, 한국전서 첫 선"

스포츠 많이본뉴스
1.

양키스까지 붙었다! 김하성 대반전, '뉴욕의 연인' 되나 → "시장 가치 더욱 높아질 것"

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

토트넘 손흥민 10년 찬밥대우 또또또 들통, EPL 득점왕+주장에도 재계약 없더니...'유리몸+감독 무시' 핵심 센터백 연봉 초대박 상승 예정

4.

황재균 신뢰했던 노감독의 SF 복귀, 빅리그 3년 차 이정후에게도 큰 힘이 돼줄까

5.

'손흥민 후배 제외' 김 빠진 가나? 큰 게 온다…"獨출신 DF, 한국전서 첫 선"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.