폰세, 또 ML 구단 후보지가 나왔다고?…"선발 보강에 가성비 좋은 선수…

[스포츠조선 이종서 기자] 코디 폰세(31)를 향한 메이저리그의 관심이 점점 커지고 있다.
'페더럴 베이스볼'은 워싱턴이 폰세를 노려야 한다고 이야기하며 '폰세는 로테이션 중간급 선발이 될 수 있는 잠재력이 있다. 또 가격도 비싸지 않다. 미국의 수준 높은 타자들을 상대로 고전할 수도 있다. 그러나 FA 시장에서 값싸고 위험 없는 투수란 없다'고 전했다.
매체는 '폴 토보니 단장은 창의적인 영입을 구상하고 있다'며 '이런 위험은 감수할 만 할 것'이라고 바라봤다.
매체는 폰세의 활약이 KBO라서 가능한 것으로 바라보지는 않았다. 매체는 '투구 패턴이 바뀌었다. 특히 킥 체인지업이라는 새로운 변화구를 주무기로 삼았다. 구속 상승도 이어지면서 경기력이 올라갔다'고 했다.
아울러 매체는 '미국 방식을 그대로 고집하지 않고, 현지 무대에 맞춰 자신을 바궜다. 이 점은 고무적'이라며 '이런 태도는 그가 메이저리그로 복귀하더라도 적응할 가능성이 높다는 뜻'이라고 적응 능력에도 높은 점수를 줬다.
매체는 '올해로 31세가 된 폰세는 워싱턴이 진지하게 노려볼 영입 선수'라며 '선발진 보강이 필요한 워싱턴에게 비싼 선수가 부담스럽다면 '가성비 좋은 선수'를 찾는 게 좋다. 폰세는 그런 투수'라고 밝혔다.
한편, 지난 10일에는 세인트루이스 소식을 다루는 '레드버드 랜츠'에서 폰세를 적합한 선수로 이야기하기도 했다. 매체는 '세인트루이스가 시장에서 적극적으로 움직일 것으로는 보이지 않는다. 그러나 몇몇 자리는 채울 필요가 있다'라며 '최근 메이저리그 트레이드 루머스(MTR)는 톱 50명의 자유계약선수 예측을 발표했는데 세인트루이스에는 한 명의 선수가 언급됐다'라며 폰세의 활약상을 조명하기도 했다.
