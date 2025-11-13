내년 김현수,박해민 없으면 갑갑한데... 예비 실탄 필요한 LG가 잡을 …

|
[스포츠조선 권인하 기자]2023년과 2025년 두차례 우승을 이룬 LG 트윈스는 '우승 감독' 염경엽 감독과 3년 총액 30억원에 재계약하면서 'LG 왕조'를 계속 이어가기 위한 가장 기초적인 프로세스를 시작했다.
이젠 FA 시장이다. LG는 외부FA 영입은 없다고 일찌감치 선을 그었다. 대신 내부 FA인 김현수와 박해민은 잡겠다는 의지를 보이고 있다. 현재 LG는 전력 보강보다는 전력 유지가 우선이라고 봐야할 듯. 군에서 돌아오는 김윤식 이민호 이재원 등이 플러스 요인이다.
김현수와 박해민의 팀내 입지는 절대적이다. 김현수는 좋은 타격에 열심히 하는 후배들에게 지원을 해주면서 쓴소리도 마다하지 않는 선배로 팀을 이끌고 있다. 올해는 내려가던 타격 그래프를 다시 끌어올렸과 한국시리즈에서 맹활약을 펼쳐 MVP에 올랐다.
김현수는 내년이면 38세가 되고 박해민은 36세가 돼 분명히 작지 않은 나이지만 올해 보여준 퍼포먼스는 나이를 잊게 만들기 충분했고, 그때문인지 FA 시장에서 준척급 FA로 분류되면서 여러팀의 러브콜을 받고 있다.
경쟁이 치열해지면 과연 LG가 붙잡을 수 있을지가 의문이다. LG는 돈을 많이 쓰기가 힘든 상황이다. 샐러리캡 때문이다. 언제 돌아올지 모르는 고우석과 내년시즌 후에 FA가 되는 박동원 홍창기를 대비한 돈도 준비를 해야한다. 경쟁 때문에 김현수와 박해민에게 많은 돈을 쓰게 되면 자칫 다음 선수들을 잡는데 문제가 생길 수 있다.
LG로선 둘이 남아주길 바라고 있고, 그렇게 될 것으로 믿고 있다. 그러나 시장이 과열되면 상황은 어떻게 될지 모른다. 원하던 선수를 얻지 못하면 차선책을 마련해야하기에 김현수와 박해민에게도 '대박'의 가능성이 있다. LG는 얼마나 달려들 것이고 김현수와 박해민은 어떤 선택을 할까. 당장 김현수와 박해민이 없는 2026시즌의 LG를 생각하면 전력 약화가 뚜렷해 보인다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com