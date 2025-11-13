'한화가 1등' 야심차게 시작한 첫 아쿼, 결국 기대치는 최대 필승조인가…

|
[스포츠조선 김용 기자] 결국은 다 투수?
각 구단들은 스카우트 파트를 일본, 호주, 대만 등에 파견해 심혈을 기울였고 이제 그 결과물들이 속속 나오고 있다.
1호 계약은 한화 이글스였다. 13일 대만 좌완 왕옌청과 10만달러에 입단 계약을 체결했다고 공식 발표했다. KT 위즈도 곧바로 일본 독립리그 출신 우완 스기모토를 총액 12만달러에 영입했다고 알렸다.
결국 서로 배려할 부분은 배려하며 첫 규정이 완성됐다. 호주는 포함시키되, 선수 1년 몸값을 20만달러로 상한선을 두는 것이었다.
구단들은 20만달러라면, 투수로 선발을 꾸준히 돌 수 있는 능력의 선수를 데려오기는 힘들 거라고 입을 모았다. 야수도 기존 국내 1군~1.5군급 선수를 영입할 수 있는 정도인데, 그럴거면 국내 야수를 쓰는 게 낫다는 결론이다. 엄청난 타자가 아니라면, 고만고만한 야수들은 각 팀에 많다. 투수가 문제지 말이다. 결국은 다들 필승조가 될 수 있는 불펜 찾기에 혈안이 됐다.
