"더 높은 곳을 목표로" 삼성 마무리캠프 마치고 귀국. 22일 팬들과 자…

기사입력 2025-11-19 15:34


삼성 라이온즈 양창섭 조민성 김대호 김성경 등이 마무리 캠프를 마치고 귀국한 장면. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 라이온즈가 오키나와 마무리캠프 일정을 마치고 19일 오후 김해국제공항을 통해 입국했다.

지난 10월 31일부터 19박 20일동안 진행된 이번 마무리캠프는 '3~4일 훈련, 1일 휴식'일정으로 기술, 체력, 근력 보강 및 기본기를 강화하는데 초점이 맞춰졌다. 마무리캠프 일정을 마치고 돌아온 박진만 감독은 "젊은 선수들 위주로 그 동안에 부족했던 기술적인 부분 등 기량 발전에 초점을 맞추어 반복 훈련에 중점을 뒀다. 선수 모두가 열심히 하는 게 눈에 보여서 만족스러운 캠프였다"고 총평했다.

이어 "마무리캠프는 시즌이 끝나고 내년 시즌을 준비해야하는 상황이기 때문에 새롭게 시작한다는 마음으로 본인들 스스로 뭔가를 정립하는 계기가 되었기를 바란다. 신인 선수들이 마무리캠프에 참여해 훈련했는데 비시즌 기간을 통해 준비만 잘 한다면 팀의 부족한 부분에 보탬이 될 것으로 기대한다"고 언급했다.

또한 "이제 중고참들도 포스트시즌을 경험했고 젊은 선수들이 성장했기 때문에 더 높은 곳을 목표로 비시즌 동안 잘 보완해서 건강하게 내년 캠프를 준비했으면 좋겠다"고 선수들에게 당부의 말을 전했다.

선수단은 오는 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 팬들과 함께하는 자선행사 "The Blue Wave"를 진행한 뒤 비활동기간에 돌입한다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



