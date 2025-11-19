'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2차 드래프트]

최종수정 2025-11-19 15:55

'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2…
28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 8회말 투구를 마친 한화 이태양이 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 베테랑 투수를 수집했다. 한화 이글스 우완 이태양이 광주로 간다.

KBO는 19일 비공개로 2차 드래프트를 진행했다. 올 시즌 8위에 그친 KIA는 전체 3순위 지명권을 얻어 행사했다. 불펜 보강을 원했던 KIA는 1라운드에 이태양을 호명했다.

KIA는 이태양을 영입한 대가로 한화에 1라운드 양도금 4억원을 지급한다. 또한 FA 계약이 남은 이태양의 잔여 연봉도 보전해 준다. 이태양은 2023년 시즌을 앞두고 한화와 4년 25억원에 계약했다. 연봉 17억원 가운데 남은 1년 잔여 연봉 2억7000만원을 KIA가 지급한다. 6억7000만원에 이태양을 데려오는 셈이다.

이태양은 효천고를 졸업하고 2010년 신인드래프트 5라운드 36순위로 한화 유니폼을 입었다. 그러다 2020년 6월 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)로 트레이드 이적했다. SSG에서 3년을 보내면서 스윙맨으로 다양한 경험을 쌓았고, 2022년 통합 우승에 기여하기도 했다.

SSG는 이태양에게 기회를 준 고마운 구단이었지만, 그는 늘 마음 한쪽에 친정 한화를 품고 있었다. 우승 반지를 낀 직후 생애 첫 FA 자격을 얻었을 때 친정 복귀를 결심한 이유다.


'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 이태양이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/
이태양은 베테랑의 마인드를 갖춘 선수다. 필승조, 추격조, 롱릴리프, 선발까지 한화가 원하는 보직이면 수용하고 다 따랐다. 한화 복귀 첫해인 2023년 50경기에 등판해 100⅓이닝을 던졌다. 3승3패, 2홀드, 평균자책점 3.23.

하지만 최근 2년은 1군에서 쓰임이 거의 없었다. 지난해는 10경기, 2패, 9⅓이닝, 평균자책점 11.57로 부진했고, 올해도 14경기, 1패, 11⅓이닝, 평균자책점 3.97에 머물렀다. 한화는 뜨거운 재회를 뒤로하고 냉정히 보호 선수 35인 명단에서 이태양을 제외했다.

KIA는 올해 마당쇠 임무를 맡은 투수가 없어 고전했다. 선발이 구멍 나거나 대체 선발투수가 필요할 때 길게 던질 수 있는 투수가 부족했다. 김건국에 이태양까지 쓸 수 있다면, KIA 마운드는 조금 더 풍성해질 수 있다.


KIA는 "다양한 구종을 보유하고 있고, 긴 이닝을 책임질 수 있는 베테랑 우완 투수다. 선발, 중간 모두 가능하다는 장점이 있어 영입 대상 1순위로 생각하고 있었고, 전천후로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

KIA는 현재 FA 시장에서 불펜 보강 가능성도 남아 있는 상황이다. 내부 FA인 셋업맨 조상우가 여전히 시장에 남아 있고, 좌완 이준영도 협상 과정에 있다.

한편 KIA는 3라운드에 KT 내야수 이호연을 영입했다. 양도금은 2억원아다.

KIA는 "올 시즌 1군에서 활약한 바 있고, 타격에 재능이 있는 선수다. 즉시전력감으로 쓸 수 있는 내야수 자원을 확보하기 위해 지명했다"고 설명했다.


'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2…
26일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 한화 이태양이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.03.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김상욱, 심근경색 직전 응급실行 "20시간 피 안멈춰, 버티기 힘들었다"(유퀴즈)

2.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

3.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

4.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

5.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 증인으로 법정에 섰다" 미국 복귀 전 '3억 갈취' 임신 협박女 비공개 재판 출석

2.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

3.

'이럴수가' 김하성 주전이라며, ATL 변심했다…'2928억설' 최대어 시장 뛰어들었다

4.

'경배하라' 아시아 역사상 이런 선수는 없었다...'한국 GOAT' 손흥민 1524억 미친 위엄, 亞 역대 1위 '일본-이란과 비교불가'

5.

"너 홈런 30개 못치면 안되겠는데?" NPB 403홈런 전설도 깜짝, 또 공약 걸었다[가고시마 인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 증인으로 법정에 섰다" 미국 복귀 전 '3억 갈취' 임신 협박女 비공개 재판 출석

2.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

3.

'이럴수가' 김하성 주전이라며, ATL 변심했다…'2928억설' 최대어 시장 뛰어들었다

4.

'경배하라' 아시아 역사상 이런 선수는 없었다...'한국 GOAT' 손흥민 1524억 미친 위엄, 亞 역대 1위 '일본-이란과 비교불가'

5.

"너 홈런 30개 못치면 안되겠는데?" NPB 403홈런 전설도 깜짝, 또 공약 걸었다[가고시마 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.