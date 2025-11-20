[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100…

|
[스포츠조선 김용 기자] 강백호가 한화로 간다. 충격적인 대반전 드라마다.
대반전이다. 강백호가 FA 자격을 얻었을 때 경쟁팀이 생길 걸로 전망은 됐지만, 거기서 한화는 크게 언급되지 않았다. 원소속 구단 KT 위즈가 적극적이었고, 최근 박찬호를 80억원에 잡은 두산 베어스가 강백호에게도 관심이 있는 것으로 알려져 불이 붙었다.
변수는 미국이었다. 강백호는 올시즌 도중 미국 파라곤스포츠에이전시와 계약을 체결했다. 메이저리그에 도전해보겠다는 의지였다. 실제 20일 미국행 비행기에 오르려했다. 가서 훈련도 하고 쇼케이스를 통해 메이저리그 진출을 타진하겠다는 것이었다.
|
여기도 변수가 있었다. 2차드래프트였다. 19일 열린 2차드래프트에서 한화는 선수 영입 없이 총 4명의 선수를 떠나보냈다. 그 양도금만 11억원이다.
여기에 안치홍, 이태양 두 베테랑 선수가 각각 키움 히어로즈, 한화 이글스 지명을 받았다. FA 계약을 체결한 두 사람이 빠지면 샐러리캡의 여유가 생길 수 있었다.
그렇게 FA 시장에 참전할 수 있는 환경이 조성됐고, 2차드래프트 후 강백호에게 의사를 전달했다. 우익수, 1루수, 포수를 소화하기는 하지만 주포지션이라고 할 수 있는 자리가 없다. 마땅한 수비 포지션이 없는 강백호이기에 다른 경쟁 구단들은 세자릿수 금액을 채워주는데 주저하는 양상에서, 한화가 화끈하게 100억원을 채워주기로 하자 일은 일사천리로 진행이 됐다. 강백호도 미국행 비행기 티켓을 취소한 것으로 확인됐다.
|
그런 가운데 강백호를 붙잡으며 다시 한 번 우승 도전 의지를 천명하게 됐다. 타석에서는 충분히 공포감을 줄 수 있는 타자다. 포지션 정리만 잘 된다면 한화 타선은 업그레이드될 수 있다. 한화는 지난해 뛰었던 외국인 타자 페라자 재영입도 눈앞에 두고 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com