김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

19일 방송된 MBC '라디오스타'은 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연했다.
이날 김병현은 "KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 '연쇄창업마'라는 별명이 생겼다. 안 되는데 창업을 해서 폐업을 한다고 식당에 가면 동종 업계 주인분들이 '그만해라. 잘 좀 해라'면서 등짝 스매싱을 하신다"며 웃픈 미소를 지었다.
라멘집을 시작으로 스테이크집, 태국 식당, 햄버거 가게까지 창업 했지만 폐업을 했다고. 김병현은 "태국 식당은 너무 맛있게 잘하는 요리사를 섭외 했는데 그 분이 아니면 안 된다. 다른 직원이 대신 요리를 한 적 있는데 맛이 다르니까 안 되겠더라"며 "스테이크 집은 광우병 사태, 라멘 가게는 한참 괜찮았는데 일본 불매 운동 때문에"라면서 폐업 이유를 밝혀 웃음을 안겼다.
김병현은 "야구쪽으로 하면 편안하게 할 수 있는데, 미국에서도 코치 제의가 있었다"면서 "요식업 10년 생각하고 들어왔다. 지금 5년을 썼으니까 5년 동안 소시지에 몰두하기로 했다. 10년 잘 채우고 그 다음에 야구쪽으로 돌아갈 계획"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.
또한 김병현은 '빚쟁이로 유명하다더라'는 말에 "오해가 생겼다. 손님들 오면 많이 퍼주는 걸 좋아한다. 또 지인들 오면 무상으로 대접한다"며 "직원이 '이번 달 이렇게 돈 안 받으면 3천만 원 마이너스다'고 하더라. 그날 백만 원을 안 받았다"고 밝혔다.
이어 그는 "선수시절 연봉 총액은 300억 정도 된다. 15년 전이다"면서 "안정환 형님이 방송에서 '연봉이 300억, 빚이 600억 이라며?'라고 농담으로 했는데 믿더라"며 '빚 300억'이 사실이 아님을 밝혔다.
김병현은 "어머니도 그 방송을 보고 걱정하시면서 연락이 왔다"면서 "아직까지도 몇 개 더 할 정도는 있다. 5년 버틸 정도는 된다"며 탄탄한 재정 상황을 언급하며 사업 계획을 밝혀 웃음을 안겼다.
그러면서 김병현은 "은행에서 연락이 왔다. 대출 문의 한 적 있는데 '빚 관련 기사를 봤다'고 하셔서 대출 안 받고 현금으로 샀다"며 빚쟁이 논란을 종결했다.