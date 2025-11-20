김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

기사입력 2025-11-20 00:08


김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…

[스포츠조선 정안지 기자] 김병현이 300억 빚에 대해 해명했다.

19일 방송된 MBC '라디오스타'은 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연했다.

이날 김병현은 "KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 '연쇄창업마'라는 별명이 생겼다. 안 되는데 창업을 해서 폐업을 한다고 식당에 가면 동종 업계 주인분들이 '그만해라. 잘 좀 해라'면서 등짝 스매싱을 하신다"며 웃픈 미소를 지었다.

라멘집을 시작으로 스테이크집, 태국 식당, 햄버거 가게까지 창업 했지만 폐업을 했다고. 김병현은 "태국 식당은 너무 맛있게 잘하는 요리사를 섭외 했는데 그 분이 아니면 안 된다. 다른 직원이 대신 요리를 한 적 있는데 맛이 다르니까 안 되겠더라"며 "스테이크 집은 광우병 사태, 라멘 가게는 한참 괜찮았는데 일본 불매 운동 때문에"라면서 폐업 이유를 밝혀 웃음을 안겼다.

김병현은 "야구쪽으로 하면 편안하게 할 수 있는데, 미국에서도 코치 제의가 있었다"면서 "요식업 10년 생각하고 들어왔다. 지금 5년을 썼으니까 5년 동안 소시지에 몰두하기로 했다. 10년 잘 채우고 그 다음에 야구쪽으로 돌아갈 계획"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.


김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업…
또한 김병현은 '빚쟁이로 유명하다더라'는 말에 "오해가 생겼다. 손님들 오면 많이 퍼주는 걸 좋아한다. 또 지인들 오면 무상으로 대접한다"며 "직원이 '이번 달 이렇게 돈 안 받으면 3천만 원 마이너스다'고 하더라. 그날 백만 원을 안 받았다"고 밝혔다.

이어 그는 "선수시절 연봉 총액은 300억 정도 된다. 15년 전이다"면서 "안정환 형님이 방송에서 '연봉이 300억, 빚이 600억 이라며?'라고 농담으로 했는데 믿더라"며 '빚 300억'이 사실이 아님을 밝혔다.

김병현은 "어머니도 그 방송을 보고 걱정하시면서 연락이 왔다"면서 "아직까지도 몇 개 더 할 정도는 있다. 5년 버틸 정도는 된다"며 탄탄한 재정 상황을 언급하며 사업 계획을 밝혀 웃음을 안겼다.


그러면서 김병현은 "은행에서 연락이 왔다. 대출 문의 한 적 있는데 '빚 관련 기사를 봤다'고 하셔서 대출 안 받고 현금으로 샀다"며 빚쟁이 논란을 종결했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“박미선 따라 삭발”…김흥국, 부은 얼굴 드러난 초췌 근황

2.

"뽀뽀가 죄냐, 분하다"…BTS 진 강제추행한 50대 일본인,적반하장 분노[SC이슈]

3.

김상욱, 심근경색 직전 응급실行 "20시간 피 안멈춰, 버티기 힘들었다"(유퀴즈)

4.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

5.

37세 태헌, 아이돌에서 택시기사로...생활고에 씁쓸한 현실 고백 "잘돼야죠"

연예 많이본뉴스
1.

“박미선 따라 삭발”…김흥국, 부은 얼굴 드러난 초췌 근황

2.

"뽀뽀가 죄냐, 분하다"…BTS 진 강제추행한 50대 일본인,적반하장 분노[SC이슈]

3.

김상욱, 심근경색 직전 응급실行 "20시간 피 안멈춰, 버티기 힘들었다"(유퀴즈)

4.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

5.

37세 태헌, 아이돌에서 택시기사로...생활고에 씁쓸한 현실 고백 "잘돼야죠"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 증인으로 법정에 섰다" 미국 복귀 전 '3억 갈취' 임신 협박女 비공개 재판 출석

2.

'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2차 드래프트]

3.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

4.

'이럴수가' 김하성 주전이라며, ATL 변심했다…'2928억설' 최대어 시장 뛰어들었다

5.

꼴찌팀의 파격 선택...'72억 사나이' 안치홍, 2차드래프트 전체 1순위로 전격 키움행! [속보]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.