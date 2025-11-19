37세 태헌, 아이돌에서 택시기사로...생활고에 씁쓸한 현실 고백 "잘돼…

37세 태헌, 아이돌에서 택시기사로...생활고에 씁쓸한 현실 고백 "잘돼야죠"
[스포츠조선 김수현기자] 아이돌그룹 제국의아이돌 출신 태헌이 '연애 포기'를 선언해 안타까움을 자아냈다.
18일 유튜브 채널 '넥스트 태헌'에서는 '제아 태헌, 첫 취객에 멘탈 나감… 왜 갑자기 반말을?/평화로웠던 야간 운행.. 5시간 만에 빨간 갓등 켜고 달린 충격적인 이유' 영상이 업로드 됐다.
이날 태헌은 "쿠팡 알바부터 중국집, 공사장, 배달 알바까지 안 해본 일이 없다는 제국의 아이들 래퍼 '태헌' 그의 눈부신 다음 도전기가 계속된다"라며 영상을 소개했다.
오후 6시 28분 태헌은 택시 운행을 시작했다. 그는 첫 승객을 태운 뒤 조명이나 에어컨 등 살뜰하고 친절하게 응대했다. 스웨덴과 중국인 승객을 태우기도 했다. 태헌은 "기가 빨렸다. 승객들 텐션이 엄청나다"라며 한탄하며 간식을 먹었다. 3시간 동안 번 수익은 6만 3천 원 정도라고.
또 태헌을 알아본 승객도 있었다. 태헌은 "오늘 처음으로 이렇게 물어봐주셨다. 오늘 6시 20분부터 운전을 했는데"라며 "제가 말을 걸면 또 실례가 될 수 있지 않겠냐"라며 웃었다. 자신을 알아봐준 승객과는 서로 나이도 물어보며 반갑게 대화를 나누기도 했다.
태헌은 "광희는 지금 바쁘다. 박형식도 그렇고. 잘되는 친구들이 많은데 그 다음이 저라고 생각한다. 많이 응원해주셔라"라 했다.
태헌은 "구독자가 10만이 넘으면 108를 하러 가겠다"며 공약을 걸었지만 "힘들다"는 말에 "포기하겠다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
승객은 "이렇게 잘생기셨는데 왜 (결혼을) 안데리고 가셨냐"라 물었고 태헌은 "저는 지금 연애를 할 시간이 없다고 계속 생각한다"라 답했다.
"아이돌이어서 그러냐"는 반문에는 "아이돌.. 저 이제 삼촌이다. 이제 다 늙었다"면서 "어린 팬분들 오시면 '삼촌' 막 그런다. 그리고 팬분들이 다 연령이... 나이가 있으시니까 아기들이랑도 같이 오신다"라 전했다.
