형 왔다! 군기반장 컴백 → 이용찬, 기강 잡으러 온다! 6년 만에 두산 복귀 [2차 드래프트]

최종수정 2025-11-19 15:53

두산 시절의 이용찬. 스포츠조선DB

두산 시절의 이용찬. 스포츠조선DB

두산 시절의 이용찬. 스포츠조선DB

[스포츠조선 한동훈 기자] '군기반장' 이용찬이 돌아왔다.

두산 베어스는 19일 서울 모처에서 열린 2025 KBO 2차 드래프트에서 투수 이용찬과 외야수 이상혁을 지명했다. 외야수 추재현과 포수 장승현이 유출됐다.

2020시즌을 끝으로 두산을 떠난 이용찬이 내년 두산 유니폼을 입고 마운드에 서면 6년 만이다.

두산은 1라운드를 패스했다. 이용찬이 남아있자 2라운드에 지명권을 행사했다. 두산은 3라운드도 패스한 뒤 4라운드에 이상혁을 뽑았다.

추재현은 키움이 2라운드에 데려갔다. 삼성이 2라운드에 장승현을 뽑았다.

이용찬은 친정 복귀다.

이용찬은 2007년 신인드래프트 1차 지명으로 두산에 입단했다.

2008년 데뷔해 2020시즌까지 두산 원클럽맨으로 활약했다.


이용찬은 FA 자격을 얻었지만 계약이 쉽지 않았다. 해를 넘기고 2021시즌이 개막하고 나서야 NC와 계약했다.

이용찬은 선발 구원 마무리 모두 가능한 전천후다. 프로 통산 569경기 65승 71패 173세이브 10홀드 평균자책점 3.94를 기록했다.

무엇보다 이용찬은 투수진 기강을 잡는 더그아웃 리더로 유명하다.

두산은 최근 젊은 선수들 비중이 높아지는 가운데 분위기를 잡아줄 선수가 필요했다.

이상혁 영입도 고민이 엿보이는 대목이다. 두산은 외야가 가장 취약하다. 정수빈 외에는 확실한 외야수가 없는 실정이다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

