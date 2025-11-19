'쓰저씨' 김석훈 "강남서 쓰레기 줍지 마라" 경고..왜?(라스)

최종수정 2025-11-19 15:23

[스포츠조선 김소희 기자] '쓰저씨' 김석훈이 자신만의 독특한 '쓰레기 철학'을 공개했다.

19일 MBC '라디오 스타' 측은 "쓰저씨, 쓰레기통에서 살림 장만(?)"이라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.

이날 김석훈은 "아파트 단지에 쓰레기 버리는 곳이 있지 않냐"며 "저희 집에 남이 쓰다가 재사용하는 건 선풍기, 공기청정기, 장난감, 옷 등 많다"고 남다른 자부심을 드러냈다.

그는 "제일 고가는 공기청정기"라며 "이것도 유튜브 찍다가 잠실 어디서 발견한 거다. 1년 넘게 쓰고 있다"고 덧붙였다.

다만 김석훈은 "그냥 들고 오면 안 된다"고 강조했다.

그는 "경비원 등에게 허락을 받고 가져와야 한다. (폐기물) 스티커가 붇은 거는 구청에 전화해봐야 한다"며 "이걸 안 하면 '점유물이탈횡령죄'가 된다"라고 주의를 당부했다.

이어 그는 재활용품 사용에 대해 "저는 그런 게 너무 보람이 있다"며 뿌듯함을 드러냈다.

특히 "누가 생일이라고 선물을 주는데, 중고를 주는 게 더 기쁘다. 포장을 버리는 게 싫다. 쓰레기 대대분이 포장"이라며 소신을 전했다.


아내의 반응에 대한 질문에는 "거부감은 없다"면서도 "가끔 제가 가져온 물건이 마음에 안 들면 조용히 버리는 것 같긴 하다"며 웃음을 자아냈다.


또한 김석훈은 '쓸만한 중고품을 잘 줍는 꿀팁'도 공개했다.

그는 "쓸만한 중고품이 많이 나오는 곳은 부자 동네보다 젊은 사람이 많이 사는 동네로 가라"며 "이사가 빈번한 곳을 가라. 오피스텔 많은 동네를 가라"고 추천했다.

그는 "강남 부자 동네는 연세 드신 분들이 많다. 잘 버리시지 않는다"라고 전해 공감을 샀다.

한편, 19일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연하는 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 꾸며진다.

