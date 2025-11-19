'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김…

|
[스포츠조선 한동훈 기자] '김현수 삼국지'가 벌어졌다. 팀을 바꿀 리더로 기대되는 FA 김현수를 두고 원 소속팀 LG 트윈스, 친정팀 두산 베어스, 제 3의 팀 KT 위즈가 쟁탈전에 나섰다.
김현수는 2016시즌에 앞서 볼티모어 오리올스와 2년 700만달러(약 100억원)에 계약했다. 2018시즌을 앞두고 LG와 4년 115억원에 계약했다. 2022시즌을 앞두고 LG와 다시 4+2년 115억원 계약을 체결했다. KT와 다시 대형 계약을 맺으면 누적 수입이 300억원을 훌쩍 넘는다.
두산에 돌아오면 11년 만에 낭만의 복귀다. 김현수는 두산 육성선수 출신 신화의 표본이다. 두산이 키운 타격기계다. 두산을 우승시키고 메이저리그에 진출했다. 2018년 KBO리그에 리턴했을 때 LG가 매우 적극적으로 김현수에게 러브콜을 보냈다. 두산은 당시 팀 사정상 김현수를 잡을 수 없었다. 두산이 당시 김현수에게 졌던 마음의 빚을 이제 갚을 수 있게 됐다.
김현수는 과연 어떤 선택을 내릴까. 야구팬들의 관심이 집중된다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com