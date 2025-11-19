이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

기사입력 2025-11-19 09:46


이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 이경실의 아들이 운영하는 온라인몰이 결국 폐쇄 조치됐다.

19일 현재 이경실 아들 손보승이 운영하는 이경실 달걀 브랜드 '우아란' 판매사이트 프레스티지에는 "판매중인 상품이 없습니다"라는 공지와 함께 모든 상품이 내려졌다.

사이트 접속은 가능하나 구매가 불가능한 상태로 전환한 것. 사실상 판매샵 폐쇄 조치다.

이는 최근 이경실이 아들 회사를 통해 런칭한 '난각번호 4번' 계란 논란에서 시작됐다.

지난 16일 조혜련은 자신의 계정에 이경실이 최근 런칭한 계란 상품을 홍보하면서 "포장부터 다르다" "옐로우와 화이트의 조화"라며 상품을 공개했다.

이경실이 판매하는 계란 제품은 난각번호 4번란. 가격은 30개 한판의 가격이 평균 15000원으로 책정됐다.

이에 일부 네티즌들이 가격이 과도하다고 비판의견을 제기했다. 달걀 난각번호는 사육 환경을 알려주는 번호를 뜻한다. 1은 방사 사육, 2는 축사 내 평사, 3은 개선된 케이지, 4는 기존 케이지를 말한다. 1번란 방사사육란은 가장 사육 환경이 좋은 계란이고 이경실이 판매하는 달걀은 닭의 사육 환경이 가장 낮은 '4'에 해당하는 것.

하지만 가격은 난각번호 최상위 1번란과 비슷하거나 더 상회하는 가격을 내놓아 비판을 받았다.


이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

이에 이경실 아들 손보승이 운영하는 업체 측은 "4번 환경에서 사육해도 좋은 사료를 먹여 고급 계란을 생산하고 있다"는 취지의 해명을 내놨다. 또한 공식 계정을 통해 "달걀을 생산하는 사람들이라면 난각의 번호와 관계없이 서로에게 필요한 존재임을 인정하고 존중해야 한다"며 "저희 동물 복지란이 비싼 가격은 좋은 환경과 동물에 대한 존중에 매겨지는 것이지 더 좋은 품질 때문은 아니다"라고 해명했다. 또 "나쁜 달걀은 없다. 이것이 시장에 4번 달걀이 필요한 이유이며 저희가 4번 농장의 사정을 개선하고자하는 이유이고 달걀의 구매 기준이 난각 번호가 아닌 품질이 되어야 하는 이유다"라고 공지했다.

이에 일부 네티즌들은 "4번 달걀이 시장에 필요한 이유는 저렴하게 구매하고 싶은 서민들 때문"이라며 "1번 보다 비싼 4번 달걀이 왜 필요한가"라고 지적했다. 또 "젖소 가둬놓고 양질의 사료 먹였으니 한우1등급 가치가 있다고 방목한 투뿔등급 한우값 받겠다는거하고 뭐가 다르나" "좁은 닭장에서 키워 동물복지를 이야기하다니" 등의 비판을 내놨다.

하지만 또 다른 네티즌들은 "강매를 한 것도 아니고 연예인 프리미엄 붙여서 판 것인데 가격 책정이 무슨 문제, 비싸면 안 사먹으면 될 일" "난각번호 속인것도 아니고 이렇게 비판할 일?" 등의 반대 의견을 내놓기도 했다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

'웬만한 구단은 절대 불가능이다' 100억보다 더 큰 충격, 박찬호 계약금 50억의 실체

3.

상상 초월 소식! 손흥민 말년에 이런 경사가? 누구도 예상 못한 '인간계 최강' SON 파트너 후보 등장, "LA FC가 관심"

4.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

5.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.