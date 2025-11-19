이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

|
[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 이경실의 아들이 운영하는 온라인몰이 결국 폐쇄 조치됐다.
이는 최근 이경실이 아들 회사를 통해 런칭한 '난각번호 4번' 계란 논란에서 시작됐다.
지난 16일 조혜련은 자신의 계정에 이경실이 최근 런칭한 계란 상품을 홍보하면서 "포장부터 다르다" "옐로우와 화이트의 조화"라며 상품을 공개했다.
이에 일부 네티즌들이 가격이 과도하다고 비판의견을 제기했다. 달걀 난각번호는 사육 환경을 알려주는 번호를 뜻한다. 1은 방사 사육, 2는 축사 내 평사, 3은 개선된 케이지, 4는 기존 케이지를 말한다. 1번란 방사사육란은 가장 사육 환경이 좋은 계란이고 이경실이 판매하는 달걀은 닭의 사육 환경이 가장 낮은 '4'에 해당하는 것.
하지만 가격은 난각번호 최상위 1번란과 비슷하거나 더 상회하는 가격을 내놓아 비판을 받았다.
이에 이경실 아들 손보승이 운영하는 업체 측은 "4번 환경에서 사육해도 좋은 사료를 먹여 고급 계란을 생산하고 있다"는 취지의 해명을 내놨다. 또한 공식 계정을 통해 "달걀을 생산하는 사람들이라면 난각의 번호와 관계없이 서로에게 필요한 존재임을 인정하고 존중해야 한다"며 "저희 동물 복지란이 비싼 가격은 좋은 환경과 동물에 대한 존중에 매겨지는 것이지 더 좋은 품질 때문은 아니다"라고 해명했다. 또 "나쁜 달걀은 없다. 이것이 시장에 4번 달걀이 필요한 이유이며 저희가 4번 농장의 사정을 개선하고자하는 이유이고 달걀의 구매 기준이 난각 번호가 아닌 품질이 되어야 하는 이유다"라고 공지했다.
이에 일부 네티즌들은 "4번 달걀이 시장에 필요한 이유는 저렴하게 구매하고 싶은 서민들 때문"이라며 "1번 보다 비싼 4번 달걀이 왜 필요한가"라고 지적했다. 또 "젖소 가둬놓고 양질의 사료 먹였으니 한우1등급 가치가 있다고 방목한 투뿔등급 한우값 받겠다는거하고 뭐가 다르나" "좁은 닭장에서 키워 동물복지를 이야기하다니" 등의 비판을 내놨다.
하지만 또 다른 네티즌들은 "강매를 한 것도 아니고 연예인 프리미엄 붙여서 판 것인데 가격 책정이 무슨 문제, 비싸면 안 사먹으면 될 일" "난각번호 속인것도 아니고 이렇게 비판할 일?" 등의 반대 의견을 내놓기도 했다.
