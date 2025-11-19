이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

기사입력 2025-11-19 09:09


이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[…
이이경. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이이경의 사생활을 폭로한 독일인 여성 A씨가 "AI 조작은 거짓말"이라며 입장을 정리했다.

19일 독일인 A씨는 X(옛 트위터)에 글을 올리며 "마지막으로 말하고 싶다"며 사과와 해명을 전했다. 그는 "내가 올린 글 때문에 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다. 사실 겁이 나서 모든 것이 거짓말이라고 말했다. 혹시 고소를 당하거나 돈을 물어야 할까 봐, 나와 가족에게 부담이 될까 봐 거짓말했다"고 밝혔다.

이어 A씨는 "AI는 연예인 사진을 절대 만들 수 없고, 나는 그런 방식으로 AI를 사용한 적이 없다. 내가 올린 증거는 모두 진짜다"고 강조했다.

다만 그는 "이 이야기를 다시 크게 만들고 싶지 않다. 이 일과 관련 없는 다른 피해자들의 용기가 AI로 오해 받아 피해를 입을까 걱정된다"고 덧붙였다.

앞서 이이경은 지난달 온라인 커뮤니티를 통해 불거진 사생활 논란에 휩싸였다. A씨는 이이경과 음담패설을 주고받았다는 주장을 제기하며 관련 내용을 공개했고, 추가 인증 글까지 올리며 폭로를 이어갔다. 이에 소속사는 "온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 퍼지고 있는 허위 사실과 악성 루머로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중이다. 허위 사실 유포로 인한 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

A씨는 처음에는 장난으로 글을 시작했지만 예상보다 큰 관심을 받게 되면서 점점 자신이 사실이라고 믿게 되었다고 고백하며, "이이경에 대해 악성 루머처럼 퍼트리게 되어 정말 죄송하다"고 말했다.

그러나 그는 자신의 입장을 갑작스럽게 바꾸며 "AI가 아니어서 억울하다. 나쁜 사람을 피해자로 만든 것 같다. AI는 거짓말이었다는 이야기는 처음 듣는 소리"라고 주장했다. 고소 여부에 대해서는 "엥, 안 당했는데요"라고 답했고, 금전적 보상에 대해서는 "돈 안 받음"이라고 밝혔다.

한편, 이이경은 사생활 논란 이후 MBC '놀면 뭐하니?'에서 하차했으며, 새 MC로 합류할 예정이었던 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연도 무산됐다.

다음은 A씨 입장 전문


이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

5.

'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

3.

상상 초월 소식! 손흥민 말년에 이런 경사가? 누구도 예상 못한 '인간계 최강' SON 파트너 후보 등장, "LA FC가 관심"

4.

'웬만한 구단은 절대 불가능이다' 100억보다 더 큰 충격, 박찬호 계약금 50억의 실체

5.

관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.