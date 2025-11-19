이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이이경의 사생활을 폭로한 독일인 여성 A씨가 "AI 조작은 거짓말"이라며 입장을 정리했다.
다만 그는 "이 이야기를 다시 크게 만들고 싶지 않다. 이 일과 관련 없는 다른 피해자들의 용기가 AI로 오해 받아 피해를 입을까 걱정된다"고 덧붙였다.
앞서 이이경은 지난달 온라인 커뮤니티를 통해 불거진 사생활 논란에 휩싸였다. A씨는 이이경과 음담패설을 주고받았다는 주장을 제기하며 관련 내용을 공개했고, 추가 인증 글까지 올리며 폭로를 이어갔다. 이에 소속사는 "온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 퍼지고 있는 허위 사실과 악성 루머로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중이다. 허위 사실 유포로 인한 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.
그러나 그는 자신의 입장을 갑작스럽게 바꾸며 "AI가 아니어서 억울하다. 나쁜 사람을 피해자로 만든 것 같다. AI는 거짓말이었다는 이야기는 처음 듣는 소리"라고 주장했다. 고소 여부에 대해서는 "엥, 안 당했는데요"라고 답했고, 금전적 보상에 대해서는 "돈 안 받음"이라고 밝혔다.
한편, 이이경은 사생활 논란 이후 MBC '놀면 뭐하니?'에서 하차했으며, 새 MC로 합류할 예정이었던 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연도 무산됐다.
다음은 A씨 입장 전문
|