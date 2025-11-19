'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 운영 중인 쇼핑몰의 인기에 감사 인사를 전했다.

서하얀은 18일 운영 중인 의류 쇼핑몰 내 판매 제품을 소개했다.

하프 코트 착용샷을 올린 서하얀은 "구매 감사합니다. 출고 가능한 재고가 많이 빠져서 딱 3장 남았어요"라고 뜨거운 인기에 감사인사를 전했다.


또한 서하얀은 다른 의상을 입고 찍은 사진도 공개하며 쇼핑몰 CEO의 남다른 포스를 발산했다.

한편 서하얀은 2017년, 18세 연상인 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들과 함께, 총 다섯 아들을 양육하고 있다.

서하얀은 지난 4월 의류 쇼핑몰을 오픈하고 본격적으로 의류 사업에 뛰어들었다.

