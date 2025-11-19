'임창정♥' 서하얀, 의류사업 대박났다..완판 임박에 "감사합니다"

정유나 기자
기사입력 2025-11-19 06:14
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'건강이상설' 전원주, 결국 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"
반쪽된 성시경, '매니저 뒤통수' 후 처음 만난 사람 '술친' 신동엽이었다[SC이슈]
이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)
진해성, '학폭 패소' 기사에 분노…"학폭 인정한 것처럼 나와 속상하다"
황보라, 4억대 벤틀리 구매 결심…연예인DC까지 요구 "한 달에 1억은 벌어야"
[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레
"무슨 아프리카가 9팀이나 월드컵에 진출하냐" 유럽 외 대륙 '모두까기', BBC의 팩폭 "너나 잘하세요"
관리받은 '괴물'이 이렇게 무섭습니다! '11월 A매치 유일 풀타임' 김민재, 포백 이어 스리백서도 만점 활약[가나전]
[가나전 현장라인업]"파격 또 파격, '삼대장' 빼고 다 바꿨다" 손흥민 김민재 이강인 선발…오현규 원톱→'스리백 복귀' 옌스, 권혁규, 송범근 깜짝 출격
충격적인 뒷이야기! "손흥민 데려오지 못한 것, 평생 아쉽다" 클롭, 뮌헨에서 SON 영입했을 수도? '위르겐'의 뒤바뀐 운명