최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서…

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

기사입력 2025-11-19 06:00


[스포츠조선 김준석 기자] 로또 1등을 무려 두 번이나 맞았다는 마술사 최현우가 당시 벌어졌던 '후폭풍'을 처음으로 공개했다.

그는 방송에서 "로또 회사가 난리 나서 고소를 막기 위해 각서까지 썼다"고 털어놓으며, 13억5000만원이 걸린 당첨 당시의 숨겨진 뒷이야기를 밝혀 모두를 놀라게 했다.

18일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 샘 해밍턴, 최현우, 다영, 산이 게스트로 등장했다.

이날 최현우 마술사는 "로또를 2번 맞췄었다"라고 이야기했다.

실제 라이브 방송을 통해 로또 1등이 당첨된 모습이 공개됐고, 이상민과 김준호는 바로 최현우에게 "로또 번호 좀 알려 달래"라고 호소해 웃음을 자아냈다.

최현우는 "전 마술사라서 괜찮을 줄 알았는데 로또 회사에는 난리가 났었다. 그래서 고소 안 하는 조건으로 각서를 썼다"라고 이야기했다.

다영은 "그럼 1위 당첨금을 받았냐"라고 궁금해 했지만, 최현우는 "당시 당첨금이 13억 5천만원이었다. 그런 것도 얘기 하지 않는 걸로 각서를 썼다"라고 말했다.

특히 최현우는 "그 로또 회사 홈페이지에 사과 영상을 올리기도 했다"라고 이야기해 웃음을 자아냈다.


또 이날 솔로 앨범으로 음원차트를 휩쓸고 있는 다영이 '쓰레기 남자 레이더'가 있다고 주장했다. 다영은 돌싱포맨의 "우리 중 '쓰레기 레이더'가 가장 감지되는 멤버가 누구냐"는 짓궂은 질문에 당황하며 "모두 재활용 가능하시다" 대답했다.

이에 돌싱포맨 멤버들은 "그럼 우리 넷 다 쓰레기란 말이냐"라며 다영을 궁지로 몰아가 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

