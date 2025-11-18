'80억 대신 김도영?' KIA에 직접 물었다, 유격수 진짜 가능한가요

기사입력 2025-11-18 20:30


'80억 대신 김도영?' KIA에 직접 물었다, 유격수 진짜 가능한가요
25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 4회말 무사 만루 KIA 김도영이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.25/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 새 주전 유격수를 구한다. 팬들의 기대대로 김도영이 박찬호의 빈자리를 대신할 수 있을까.

KIA는 18일 공식적으로 FA 최대어 유격수 박찬호와 결별했다. 박찬호는 두산 베어스와 4년 총액 80억원에 계약했다. 계약금 50억원, 연봉 28억원 등 보장 금액이 78억원에 이르렀다. 인센티브는 2억원.

KIA는 박찬호 잔류에 힘을 쓰긴 했지만, 4년에 사실상 80억원을 전액 보장해 줄 여력은 없었다. 박찬호와 협상 과정에서 KIA는 어쩔 수 없는 결별을 감지하고 플랜B를 위한 구상을 같이 한 것으로 보인다.

이범호 KIA 감독이 인정하는 박찬호의 가장 큰 장점은 내구성이다. 올해 KIA가 김도영, 나성범, 김선빈 등 주축 선수들의 줄부상에 신음할 때도 박찬호는 큰 부상 없이 묵묵히 자리를 지켰다. 잔부상 없이 뛰는 선수가 어디 있겠느냐만, 박찬호는 적어도 출전 시간을 조절하며 몸 상태를 관리하는 스타일은 아니었다.

수비 이닝이 말해준다. 박찬호는 2019년 KIA 주전 유격수로 발돋움해 2020년부터 올해까지 6년 연속 수비 1000이닝 이상을 기록했다. 2023년 1042⅔이닝, 2024년 1120⅓이닝, 올해 1114⅓이닝을 기록하며 3년 연속 팀 내 수비 이닝 1위에 올랐다. 올해 KIA에서 수비 1000이닝을 넘긴 야수는 박찬호가 유일하기도 했다.

당장 박찬호만큼 1군에서 유격수로 경험치를 쌓은 내부 선수는 없다. 김규성 박민 정현창 등은 수비로는 박찬호의 공백을 완벽히 지울 수 있다는 평가를 받지만, 타격에 물음표가 붙은 선수들이다. 세 선수 모두 1군 풀타임 경험이 부족한 것도 당장 주전 유격수를 맡기기 부담스러운 이유다.


'80억 대신 김도영?' KIA에 직접 물었다, 유격수 진짜 가능한가요
25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 부상에서 복귀한 KIA 김도영의 훈련을 이범호 감독이 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.25/

'80억 대신 김도영?' KIA에 직접 물었다, 유격수 진짜 가능한가요
25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 부상에서 복귀한 KIA 김도영이 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.25/
그래서 새로운 0순위로 떠오른 후보가 김도영이다. 김도영은 2022년 1차지명으로 KIA에 입단했을 때부터 특급 유격수 유망주로 기대를 모은 선수다. 김도영이 입단했을 때는 박찬호가 워낙 자리를 꽉 잡고 있었기 때문에 틈이 없었고, 결국 KIA는 김도영을 3루수로 돌리는 방법을 택했다.

3루수 전환은 대성공이었다. 김도영은 지난해 141경기, 타율 0.347(544타수 189안타), 38홈런, 40도루, 109타점 맹타를 휘두르며 정규시즌 MVP와 3루수 골든글러브를 차지했다. 거포 3루수로 성장할 가능성을 200% 증명한 시즌이었다.


다만 김도영은 지난해 실책 30개를 기록해 아쉬움을 샀다. 리그 최다 불명예 기록이었다. 그래도 김도영의 기본 수비력을 낮게 보는 이는 없다. 많은 실책은 1군 주전으로 성장하기 위한 세금 정도로 여겼다.

지금으로선 김도영이 차기 유격수로 가장 확실한 카드인데, 건강이 가장 큰 걸림돌이다. 김도영은 올해 햄스트링을 3번이나 다쳐 정규시즌 30경기 출전에 그쳤다. 김도영이 내년에 또 다치면 답이 없다는 것을 알기에 구단은 신중하다. 건강만 보장되면 유격수 전환은 전혀 문제가 안 된다고 본다.

이 감독은 "(김)도영이를 유격수를 시키자니 햄스트링이 조금 그럴 것 같기도 하고, 한번 봐야 될 것 같다"면서도 "도영이를 유격수로 보내면 (변)우혁이를 3루수 연습을 한번 시켜보려고 한다. (오)선우가 1루수를 하면 (윤)도현이를 2루수로 기용하거나 1루수로도 뛰게 하는 방법도 생각하고 있다"고 밝혔다.

심재학 KIA 단장은 "선수 기용은 감독님 고유의 권한이다. 감독님도 여러 고민을 하실 것이다. 김도영도 몸이 건강하다는 전제 하에는 대안이 될 수도 있을 것 같다"고 이야기했다.


'80억 대신 김도영?' KIA에 직접 물었다, 유격수 진짜 가능한가요
7일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 KIA의 경기. 8회 무사 만루. 3타점 2루타 날린 김도영. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.05.07/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 식당 '무전취식' 소문에 발끈…"저 강남에서 잘살고 있습니다"

2.

진해성, '학폭 패소' 기사에 분노…"학폭 인정한 것처럼 나와 속상하다"

3.

'마약 구속' 전인권, 감방 동기에 절도 피해 "집주소 알려줬다 싹 털려"[SC리뷰]

4.

'건강이상설' 전원주, 자만하다 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"

5.

황보라, 4억대 벤틀리 구매 결심…연예인DC까지 요구 "한 달에 1억은 벌어야"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장라인업]"파격 또 파격, '삼대장' 빼고 다 바꿨다" 손흥민 김민재 이강인 선발…오현규 원톱→'스리백 복귀' 옌스, 권혁규, 송범근 깜짝 출격

2.

충격적인 뒷이야기! "손흥민 데려오지 못한 것, 평생 아쉽다" 클롭, 뮌헨에서 SON 영입했을 수도? '위르겐'의 뒤바뀐 운명

3.

다저스 WS 3연패 실패하면 日 탓도 있다?…"문화적 논란이 있을 수도"

4.

'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…2승1패로 판다컵 마감

5.

[현장이슈]대체 왜 귀화? 獨도 '억까'...홍명보 감독은 때를 기다렸다 "뛰고 싶은 마음" 카스트로프, 가나전 선발 출격

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장라인업]"파격 또 파격, '삼대장' 빼고 다 바꿨다" 손흥민 김민재 이강인 선발…오현규 원톱→'스리백 복귀' 옌스, 권혁규, 송범근 깜짝 출격

2.

충격적인 뒷이야기! "손흥민 데려오지 못한 것, 평생 아쉽다" 클롭, 뮌헨에서 SON 영입했을 수도? '위르겐'의 뒤바뀐 운명

3.

다저스 WS 3연패 실패하면 日 탓도 있다?…"문화적 논란이 있을 수도"

4.

'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…2승1패로 판다컵 마감

5.

[현장이슈]대체 왜 귀화? 獨도 '억까'...홍명보 감독은 때를 기다렸다 "뛰고 싶은 마음" 카스트로프, 가나전 선발 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.