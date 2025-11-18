이요원, "24살 결혼? 다시 돌아가면 절대 안 해…빨리 할 필요 없어"

기사입력 2025-11-18 19:01


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이요원이 24세에 했던 이른 결혼에 대해 솔직한 속내를 털어놨다.

18일 공개된 유튜브 채널 '이민정MJ'에는 '애들은 가라. 육아동지들과 떠나는 해방캠핑'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에는 배우 이민정과 이요원을 비롯해 학부모 친구들이 함께 캠핑을 떠난 모습이 담겼다.

이요원은 "준후(이민정 아들)와 재원(이요원 아들)이 초등학교에 들어가 친구가 되면서 우리도 자연스럽게 친해졌다"고 운을 뗐다.

이어 이민정이 "언니 첫째 몇 살에 낳았지?"라고 묻자 이요원은 "스물 넷"이라고 답해 모두를 놀라게 했다.

이후 이민정이 "다시 돌아가도 스물넷에 결혼할 거냐"고 묻자, 이요원은 주저 없이 "아니다"라고 답했다.

그는 "여배우로서뿐 아니라 여자로서도 굳이 그렇게 일찍 결혼할 필요는 없다고 생각한다. 정말 결혼이 너무 하고 싶은 게 아니라면 말이다"라고 솔직하게 털어놨다.

하지만 이요원은 "그래도 지금은 아이들을 거의 다 키워놔서 친구처럼 지낼 수 있어 좋다"며 긍정적인 마음도 덧붙였다.


한편 이요원은 지난 2003년 6세 연상 프로 골퍼 출신 사업가 박진우 씨와 결혼해 현재 23세 첫째 딸과 10세 둘째 딸과 9세 셋째 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com

