반쪽된 성시경, '매니저 뒤통수' 후 처음 만난 사람 '술친' 신동엽이었…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 성시경이 신동엽을 만났다.
17일 신동엽의 개인 채널에 공개된 '레전드vs레전드 최초 공개. 동엽신이 부르는 들국화 노래(feat.전인권&김준현) [짠한형 EP.119]' 영상 말미에는 조남지대 예고편이 그려졌다. 조세호와 남창희는 연예계 대표 절친답게 티격태격 케미를 선보였는데, 갑자기 한 남성이 깜짝 등장해 모두를 놀라게 했다.
성시경은 매니저 A씨의 배신 이후 마음고생이 심했던 탓인지 상당히 수척해진 모습이었다. 그는 "안녕하세요"라며 인사를 건넸고, 조세호는 "오랜만에 갑자기 오셔서 너무 놀랐다"고 말했다.
|
성시경은 심각한 심적 고통을 호소했으나, 결국 복귀를 택했다. 그는 "이렇게까지 위로해주고 응원하는 글을 많이 받은 건 인생 처음"이라며 연말 공연 개최 소식을 전했다. 그는 12월 25일부터 28일까지 4일간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 단독 공연 '성시경'을 연다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com