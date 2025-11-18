'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…2승1패로 판다컵 마감

기사입력 2025-11-18 19:10


'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…
사진제공=대한축구협회

'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…

[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 베트남전 승리로 판다컵을 마무리했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 축구 U-23 축구대표팀은 18일 중국 청두에서 열린 베트남과의 2025년 판다컵 3차전에서 전반 34분 김명준(헹크)의 결승골에 힘입어 1대0 승리했다.

지난 12일 우즈베키스탄과의 1차전에서 2대0 승리한 후 2차전 중국전에서 0대2로 충격패한 한국은 이로써 2승1패 승점 6으로 대회를 마무리했다.

포항 스틸러스 유스 출신 해외파인 김명준은 한국 선수 중 가장 많은 2골을 넣으며 내년 1월 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 챔피언십 본선을 앞두고 이 감독의 눈도장을 찍었다.


'김명준 결승골' 이민성호, 한-중전 충격패 딛고 베트남에 1-0 진땀승…
이 감독은 김명준 강성진(수원) 박승호(인천) 김한서(대전) 김동진(포항) 조현태(강원) 강민준(포항) 박성훈(서울) 신민하(강원) 김도현(강원) 홍성민(포항)을 선발 투입했다. 전반 김명준의 선제골로 앞서간 한국은 후반을 무실점으로 틀어막으며 1골차 신승을 거뒀다.

한국(승점 6·+1)의 우승 여부는 오후 8시35분부터 펼쳐지는 중국(승점 3·1승1패·+1)과 우즈베키스탄(승점 3·1승1패·-1)의 결과에 따라 결정난다. 중국과 우즈벡이 비길 경우 우승이 확정된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'싱글맘' 강성연, 학교서 발생한 子 사고에 분노 "인대에 금 가, 일방적 피해"

2.

심폐소생술 받은 김수용, 급성 심근경색이었다…"이르면 20일 퇴원"

3.

김민종, 식당 '무전취식' 소문에 발끈…"저 강남에서 잘살고 있습니다"

4.

진해성, '학폭 패소' 기사에 분노…"학폭 인정한 것처럼 나와 속상하다"

5.

한소희, 2천만원 들여 지웠는데 또?..생일 맞아 '옆구리 타투' 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산, 하루에 FA 두 건 때렸다! 박찬호 80억+조수행 4년 보장

2.

"19억 벌었지만" 추신수 韓 야구 비판, 왜 美는 역대 최초 역사 쓴 날 재조명했을까

3.

'유광점퍼 오피셜떴다' 소문났던 웰스, LG와 아시아쿼터 계약[공식발표]

4.

'황금알을 낳는 거위' 절대 빼앗길 수 없지, 티빙 온라인중계 계속...KBO 유무선 중계권 CJ E&M과 우선협상 타결

5.

英 단독! '토트넘은 안 가!' 사우디 남을래→스트라이커 찾기 험난하다…"에버턴+웨스트햄 영입 타진"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산, 하루에 FA 두 건 때렸다! 박찬호 80억+조수행 4년 보장

2.

"19억 벌었지만" 추신수 韓 야구 비판, 왜 美는 역대 최초 역사 쓴 날 재조명했을까

3.

'유광점퍼 오피셜떴다' 소문났던 웰스, LG와 아시아쿼터 계약[공식발표]

4.

'황금알을 낳는 거위' 절대 빼앗길 수 없지, 티빙 온라인중계 계속...KBO 유무선 중계권 CJ E&M과 우선협상 타결

5.

英 단독! '토트넘은 안 가!' 사우디 남을래→스트라이커 찾기 험난하다…"에버턴+웨스트햄 영입 타진"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.