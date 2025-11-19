'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

기사입력 2025-11-19 11:10


'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 얼굴 시술 후 더욱 아름다워진 미모를 자랑했다.

19일 이지혜는 "샵 다녀온 날"이라며 사진을 게재했다.

사진 속 이지혜는 겨울 분위기가 물씬 풍기는 의상을 입고 셀카를 찍은 모습. 최근 얼굴에 실 리프팅 시술을 받은 터라, 주름 없이 탄력 있는 피부가 돋보인다. 입술 문신 후 또렷해진 입술 라인도 매력적이다. 전체적으로 동안 매력을 극대화 시켜 보는 이들의 시선을 사로잡았다.


'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요…
앞서 이지혜는 자신의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 채널에서 "46세가 되니 노화가 뚜렷해져 오랜 고민 끝에 시술을 결정했다"라며 얼굴 실 리프팅, 입술 문신을 받는 과정을 공개해 화제를 모았다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

김동건, 63년 만에 입열었다 "내가 재벌가 사위? 방송국에서 쫓겨날 뻔했다"(데이앤나잇)

5.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

김동건, 63년 만에 입열었다 "내가 재벌가 사위? 방송국에서 쫓겨날 뻔했다"(데이앤나잇)

5.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

'웬만한 구단은 절대 불가능이다' 100억보다 더 큰 충격, 박찬호 계약금 50억의 실체

3.

상상 초월 소식! 손흥민 말년에 이런 경사가? 누구도 예상 못한 '인간계 최강' SON 파트너 후보 등장, "LA FC가 관심"

4.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

5.

이 선수의 국적은 대한민국입니다, 손흥민 EPL 레전드 기록 미쳤네...271경기 173공포 '케인-KDB-브루노보다 위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.