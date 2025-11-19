충격을 넘어 공포스럽다...박찬호에 80억 지른 두산, 김현수에 강백호까…

충격을 넘어 공포스럽다...박찬호에 80억 지른 두산, 김현수에 강백호까지 노린다니 현실 맞나

기사입력 2025-11-19 09:40


18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 더블헤더 1차전 경기. 4회말 LG 치리노스 상대 솔로홈런을 날린 KT 강백호. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.18/

[스포츠조선 김용 기자] 두산, 무슨 생각으로 이런 파격 행보 벌일까.

두산 베어스가 이번 비시즌 심상치 않다. FA 시장 태풍의 핵을 넘어, 상상 이상의 투자를 할 태세다.

두산은 18일 올해 FA 최대어인 유격수 박찬호와 계약을 확정지었다. 4년 총액 80억원. 80억원 중 계약금으로만 무려 50억원을 안겨 모두를 놀라게 했다. 두산과 연결 고리가 있다는 건 널리 알려졌지만, 사실상 전액 보장과 다름 없는 파격적인 조건에 앞으로의 FA 시장이 요동칠 것으로 보인다.

여기에 박찬호 계약 후 곧바로 '집토끼' 조수행에게도 총액 16억원을 안겼다. 도루왕이 가능한 빠른 발에 16억원이라는 가치를 책정했다.

중요한 건 이걸로 끝이 아니다. 두산은 외부 FA 시장 철수 선언을 하지 않았다. 또 대형 화산이 폭발할 것 같이, 꿈틀대고 있다.


사진제공=두산베어스
다음 차례는 김현수일 걸로 보였다. 젊어진 두산 더그아웃 리더가 필요했고, 친정 복귀라는 명분도 있었다. LG 트윈스와의 2년 25억원 옵션 달성 실패 후 한국시리즈 MVP라는 반전 드라마가 쓰여지자, 몸값이 갑자기 급등했고 LG가 큰 관심을 두지 않는 듯한 뉘앙스를 풍기자 두산 복귀설이 제기될 수밖에 없었다. 하지만 몸값 이견과 다른 팀의 관심 등으로 시간이 흐르고 있다.

이 정도로는 깜짝 놀랄 일도 아니다. 더 큰 게 올 수도 있다. 바로 KT 위즈 출신 강타자 강백호다. 강백호도 FA다. 다만, 미국 메이저리그 진출에 대한 의지가 있어 이번 주 미국으로 출국한다. 가서 훈련 겸 쇼케이스로 팀들에 홍보를 한다는 계획이다.


26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
만약 메이저리그를 가지 못 하더라도, 국내에 와 자신을 필요로 하는 팀과 협상을 하면 된다. 일단 원소속팀 KT가 기다리고 있다. KT만 있으면 몸값이 뛰지 않는다. 경쟁팀이 있어야 한다. 야구계 분위기로는 강백호에 대해서는 관심이 뜨겁지 않은 것으로 보였다. 일단 롯데 자이언츠가 지갑을 닫았고, 다른 팀들도 강백호에 큰 관심을 표하지 않았다. 엄청난 타격 능력에 반해, 수비에서 아쉬움이 큰 스타일이기 때문이다. 어느 팀을 가든 지명타자로 활용될 가능성이 높다.


1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균의 적시타 때 득점한 강백호가 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/

그런데 여기에 두산이 불씨를 지핀다. 일각에서는 두산이 강백호가 미국으로 출국하기 전 만날 거라는 소문이 돌았다. 만남 여부는 확인할 수 없으나, 확실한 건 두산이 강백호가 미국에 가지 못할 시 영입 시도를 할 거라는 것에는 부정하지 않는 다는 것이다. 두산 사정에 밝은 관계자는 "영입을 장담할 수는 없는 일이지만, 분명 영입을 시도할 마음을 갖고 있다"고 밝혔다.

강백호에 관심이 있다고 해서, 김현수를 포기하겠다는 것도 아니다. 외부 FA는 최대 3명까지 영입이 가능하다. 이 시나리오를 설계하는 자체만으로도 충격적이다. '내년 성적 못 내면 해체한다'는 배수의 진을 치듯, 엄청나게 공격적인 선수 영입 행보다. 두산의 이번 스토브리그에 모든 관심이 쏠리고 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

