|
|
|
[여의도=스포츠조선 송정헌 기자] 현빈♥손예진 부부가 사상 초유 청룡영화상 남여주연상을 동반 수상했다.
제46회 청룡영화상 시상식은 지난해에 이어 한지민과 이제훈이 진행을 맡았다.
이날 주인공은 단연 현빈 손예진 부부였다. 1부 시상식에서 청정원 인기스타상을 동반 수상한 현빈 손예진 두 사람은 2부 시상식 피날레도 장식했다. 각각 남녀주연상을 수상하며 집안의 경사를 알렸다.
영화 '하얼빈'으로 남우주연상의 트로피를 거머쥔 현빈은 손예진과 뜨거운 포옹을 나눈 뒤 무대에 올랐다. 현빈은 영화 '하얼빈' 식구들과 회사 식구들, 가족에게 감사함을 나타냈다. 마지막으로 "존재만으로 저에게 너무나 힘이 되어 준 와이프 예진 씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다"라고 가족에게 감사함을 전했다.
|
|
|
곧이어 영화 '어쩔수가없다'로 여우주연상을 받은 손예진은 "27살에 처음으로 청룡영화상에서 여우주연상을 받았다. 27세 여배우로 살아가는 게 힘들다. 이 상이 힘이 될 것 같다"라는 소감을 말했었는데 이렇게 또다시 청룡영화상 여우주연상을 수상했다며 감격스러워했다. 손예진은 7년 만에 영화다.
|
|
|
|
현빈, 손예진은 본인의 이름이 호명될 때마다 깜짝 놀랐다. 인기스타상을 동반 수상했기에 남녀주연상까지 동반 수상할 수 있을지는 예상하지 못했다.
현빈-손예진은 두 팔 모두 트로피를 가득 들고 부부 동반 4관왕을 자축했다.
|
|
|