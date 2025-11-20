김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

|
|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 12월 결혼을 앞둔 치어리더 김연정이 예비신랑인 하주석과의 첫 만남부터 결혼까지 솔직하게 털어놨다.
그는 "기사가 나간 후 이틀 정도는 많이 당황스럽고 혼란스러워서 '어떻게 설명을 해야 될지 모르겠다'라는 생각 때문에 부담감이 있었던 것 같다. 그래서 이틀 정도 잠수를 탔다"며 웃었다.
이후 예비남편인 하주석이 등장, "한화 이글스 선수이자 김연정의 예비남편이다"고 소개했다.
처음 만났을 때부터 지금까지의 기간은 5년이라는 하주석. 그러나 그 사이에 2번 정도 헤어져서 각자의 길을 갔었다고.
|
하주석은 "어른들한테 대하는 모습을 보면서 '되게 좋은 사람이구나'라는 생각을 많이 했다"며 "예쁘고, 또 말을 들으면 잘 되더라. 나를 잡아줄 수 있는 여자가 연정이라는 생각이 들어서 '이 사람과 결혼하면 날 잡아줄 수 있겠구나'라는 생각이 많이 들었다"며 결혼을 결심한 이유를 털어놨다.
힘들었을 때 서로의 극복 방법을 묻는 질문에 하주석은 "둘의 관계는 힘들었던 적이 없다. 결혼을 준비하면서도 한번도 싸운 적 없다. 말싸움 조차 한 적이 없다"고 했다.
이어 그는 "작년에 힘들었다. 시즌 끝나고 FA인데 계약도 잘 안되고 있어서 '야구를 그만할까'라는 생각도 많이 했다"면서 "'당신은 안 좋은 사람이 아닌데 안 좋은 사람으로 끝나면 너무 아쉽지 않냐'고 하더라. 그 말이 나한테 되게 힘이 됐다. 그래서 2군에서 부터 진짜 열심히 했다"며 힘들었던 당시 자신의 옆을 지켜준 김연정이 고마운 마음을 드러냈다.
이후 다음 주 예고편에서 김연정은 "자기가 모아 둔 돈보다 내가 모아둔 돈이 더 많을 거라고 하더라"고 하자, 하주석은 "그럴지도"라며 인정하는 모습이 그려져 웃음을 안겼다.
anjee85@sportschosun.com