김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

기사입력 2025-11-20 06:30


김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…

[스포츠조선 정안지 기자] 12월 결혼을 앞둔 치어리더 김연정이 예비신랑인 하주석과의 첫 만남부터 결혼까지 솔직하게 털어놨다.

19일 유튜브 채널 '김연정'에는 "예비 신랑 한화 이글스 하주석 등장"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 김연정은 "결혼 공개 시점을 시즌 종료 후 좋은 소식을 전해드리고 싶었는데 의도치 않게 먼저 기사화가 됐다. 많은 분들이 당황해하시더라"면서 "결혼을 하게 됐다. 잘 부탁드린다"며 인사를 건넸다.

그는 "기사가 나간 후 이틀 정도는 많이 당황스럽고 혼란스러워서 '어떻게 설명을 해야 될지 모르겠다'라는 생각 때문에 부담감이 있었던 것 같다. 그래서 이틀 정도 잠수를 탔다"며 웃었다.

이후 예비남편인 하주석이 등장, "한화 이글스 선수이자 김연정의 예비남편이다"고 소개했다.

먼저 김연정은 "댓글에 '뭔가 일들이 있을 때 싸워서 그런 거 아니냐'고 하더라. 전혀 아니다"고 해명했다. 하주석은 "사고가 있을 때도 연락을 해줘서 많이 케어를 해줬다. 그래서 고마운 마음이 크다"며 김연정에 고마운 마음을 전했다.

처음 만났을 때부터 지금까지의 기간은 5년이라는 하주석. 그러나 그 사이에 2번 정도 헤어져서 각자의 길을 갔었다고.


김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을…
김연정은 "2017년도에 다시 한화 이글스로 왔다. 선수들을 잘 몰랐다"면서 "회색 유니폼을 입고 슬라이딩 해서 캐치를 하더라. '누구냐'고 물어봤더니 하주석이라고 하더라. 그때부터 '좋아하는 선수 있냐'는 질문에 '하주석 선수가 수비를 잘하시더라. 너무 멋있다'고 인터뷰를 한 적도 있다. 이후 통해서 선물을 받았고 고마워서 밥을 샀다"면서 하주석과의 첫 만남을 언급했다. 이어 그는 "내가 먼저 좋아했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.


하주석은 "어른들한테 대하는 모습을 보면서 '되게 좋은 사람이구나'라는 생각을 많이 했다"며 "예쁘고, 또 말을 들으면 잘 되더라. 나를 잡아줄 수 있는 여자가 연정이라는 생각이 들어서 '이 사람과 결혼하면 날 잡아줄 수 있겠구나'라는 생각이 많이 들었다"며 결혼을 결심한 이유를 털어놨다.

힘들었을 때 서로의 극복 방법을 묻는 질문에 하주석은 "둘의 관계는 힘들었던 적이 없다. 결혼을 준비하면서도 한번도 싸운 적 없다. 말싸움 조차 한 적이 없다"고 했다.

이어 그는 "작년에 힘들었다. 시즌 끝나고 FA인데 계약도 잘 안되고 있어서 '야구를 그만할까'라는 생각도 많이 했다"면서 "'당신은 안 좋은 사람이 아닌데 안 좋은 사람으로 끝나면 너무 아쉽지 않냐'고 하더라. 그 말이 나한테 되게 힘이 됐다. 그래서 2군에서 부터 진짜 열심히 했다"며 힘들었던 당시 자신의 옆을 지켜준 김연정이 고마운 마음을 드러냈다.

이후 다음 주 예고편에서 김연정은 "자기가 모아 둔 돈보다 내가 모아둔 돈이 더 많을 거라고 하더라"고 하자, 하주석은 "그럴지도"라며 인정하는 모습이 그려져 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

2.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

3.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

4.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

5.

[청룡영화상] 역시 임윤아, 범접불가 '레드 여신' 드레스 자태

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

2.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

3.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

4.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

5.

[청룡영화상] 역시 임윤아, 범접불가 '레드 여신' 드레스 자태

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대형 트레이드 주인공'도 풀렸다! 스캠 MVP였는데.. 1년 만에 '롯데→두산→키움' [2차 드래프트]

2.

'최다 유출' 한화 지명은 포기, 11억 번다…안치홍·이태양 고액 연봉자들 정리까지

3.

'와 4억이나?' KIA는 왜 35살 베테랑 특급 대우했나…"감독님이 원했다"

4.

"현장 요청 있었다" 어쩌면 선수 인생 마지막 기회…28세 최충연, 가장 빛났던 시절 '은사'와 손잡았다 [SC비하인드]

5.

"키우려고 했는데 뺏겼다." 안우진, 곽빈 동기 1차지명, 제대하는 148km 2차 1R 왼손 유망주가 LG에서 롯데로 동반 이적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.