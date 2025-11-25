[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 1…

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러
|19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회 역전 1타점 적시 2루타를 날린 삼성 디아즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 외국인선수 아리엘 후라도, 르윈 디아즈와 재계약했다.
한 시즌 동안 라이온즈 마운드를 든든하게 지켜준 투수 후라도는 계약금 30만달러, 연봉 130만달러, 인센티브 10만달러 등 최대 총액 170만달러에 사인했다. 2025년 총액은 100만달러로 70% 인상된 금액이다.
최전방에서 타선을 이끈 디아즈는 계약금 20만달러, 연봉 130만달러, 인센티브 10만달러 등 최대총액 160만달러의 조건으로 재계약을 마쳤다. 지난 시즌 최대 총액 80만달러에서 100%가 오른 수직 상승이다.
후라도의 내구성과 꾸준함이 돋보였던 2025시즌이다. 후라도는 다양한 구종을 바탕으로 지난 시즌 15승8패, 평균자책점 2.60, WHIP 1.08의 빼어난 성적을 기록했다.
|14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 7회초 2사 1루 삼성 후라도가 SSG 김성욱을 땅볼 처리한 뒤 포효하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
197⅓이닝을 던지며 23번의 퀄리티스타트를 기록했다. 이닝과 퀄리티스타트 모두 KBO리그 1위의 성적. 땅볼 비율 54.8%로 리그 6위에 오를 만큼 라이온즈 파크에 최적화된 선발투수로서의 모습을 보여줬다. 특유의 친화력으로 라이온즈의 젊은 투수들에게도 좋은 본보기가 됐다.
2024시즌 중후반, 대체선수의 대체선수로 KBO리그에 합류한 디아즈는 올해 최고의 타자로 거듭났다.
전 경기에 출전하며 외국인선수 최초 50홈런, 리그 신기록인 158타점을 기록하며 장타율(0.644)과 OPS(1.025)까지 4관왕에 올랐다. 수비상을 받을 정도로 안정된 수비와 성실한 훈련 태도 역시 화제였다.
재계약을 마친 후라도와 디아즈는 모두 "삼성 유니폼을 계속 입게 되어서 정말 기쁘다. 다음 시즌 우승을 위해 다시 한번 전력을 다하겠다"는 소감을 밝혔다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
