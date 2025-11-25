3루수 안치홍 말이 돼? 그런데 의외의 반응 "자리 가릴 처지가 아니다"

기사입력 2025-11-26 09:07


3루수 안치홍 말이 돼? 그런데 의외의 반응 "자리 가릴 처지가 아니다"
스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 3루수 안치홍?

키움 히어로즈는 2차드래프트 전체 1순위 지명권을 갖고 한화 이글스 베테랑 안치홍을 지명했다.

키움이 뽑자마자 우려의 시각이 있었다. 안치홍은 올해 한화 소속으로 프로 데뷔 후 최악의 성적을 내고 말았다. 안치홍이 100경기를 뛰지도 못 한 것도, 1할대 타율에 그친 것도 처음이었다. 나이가 30대 중반에 접어드니 '에이징 커브'에 접어들았다 봐도 이상하지 않을 시즌이었다.

안치홍은 2년 전 한화와 4+2년 총액 72억원 거대 계약을 맺었다. 성적이 떨어지고 있는, 몸값이 어마어마하게 느껴지는 베테랑을 키움이 왜 데려왔느냐고 할 수 있었다. 하지만 키움은 안치홍이 환경이 변하면 충분히 부활할 수 있을 거라 믿었고, 또 연봉 부담도 실제로는 적지 않았다. 4년 보장 55억원 계약 중 계약금이 30억원이었고 2년 연봉이 지급된 상황이라, 내년 시즌 연봉 2억원과 내후년 5억원에 각각 인센티브 2억원씩을 더하면 안치홍을 활용할 수 있었다.

그런데 또 하나 반전이 있었다. 설종진 감독의 구상이었다. 설 감독은 스프링캠프에서 안치홍을 유격수 제외 전 포지션 훈련을 시킬 것이라 예고했다.

안치홍은 리그를 대표하는 2루수였다. 나이를 먹으며 활동 반경이 좁아지며 1루수로 뛴 경기도 많았다. 그런데 갑자기 3루수라니.


3루수 안치홍 말이 돼? 그런데 의외의 반응 "자리 가릴 처지가 아니다"
사진=김용 기자
안치홍은 고교 시절 유격수였다. KIA 타이거즈에 지명된 후 처음에는 팀 사정상 3루수로 뛰었다. 하지만 3루를 보기에는 어깨가 그렇게 강한 스타일이 아니라, 시즌 중 2루로 전향했고 2루수 자리에 성공적으로 정착했다.

십수년 전 뛰었던 포지션으로 다시 돌아간다는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 하지만 설 감독도 그런 생각을 해볼 수밖에 없는 상황이다. 미국 메이저리그 도전을 선언한 송성문이 떠날 시, 그 자리를 채울 선수가 마땅치 않기 때문이다.


물론 3루 훈련을 죽어라 시키겠다는 게 아니라, 3루도 가능한지 보겠다는 의사 정도로 해석하면 될 듯. 또 오히려 활동 반경이 좁아졌기에, 코너에서 수비를 하는 게 도움이 될 수도 있다. 스로잉에만 문제가 없다면 말이다.

안치홍은 이에 대해 "원래 3루수로 데뷔했다"고 말하며 웃었다. 이어 "내가 가릴 처지가 아니다. 어디든 열심히 해볼 생각이다. 물론 나도 선수로서 선호하는 포지션이 있을 수 있지만, 팀이 중요하다. 팀에서 원한다 하시면 훈련은 당연히 해야하는 것"이라고 강조했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

샘 해밍턴 아들 윌벤저스, 한국 엄마 못알아듣게 영어로만 대화..."무슨 얘기냐 자꾸 물어"

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

故 이순재, 무시 당한 재연배우도 위로한 품격 "너희는 그냥 연기하고 있는 거야"

5.

'173만 유튜버' 말왕, 대치동 강사 출신 '엄친아'였다..."가족과 美 유학 사실"

스포츠 많이본뉴스
1.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

2.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

3.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

4.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

5.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

스포츠 많이본뉴스
1.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

2.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

3.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

4.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

5.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.