'토론토 빅딜 터졌다!' 투수 최대어 딜런 시즈, 3083억원에 계약 완료

기사입력 2025-11-27 09:17


'토론토 빅딜 터졌다!' 투수 최대어 딜런 시즈, 3083억원에 계약 완…
사진=MLB.com

[스포츠조선 나유리 기자]토론토 블루제이스가 FA 시장의 '투수 최대어'인 딜런 시즈와 전격 합의를 마쳤다.

미국 'ESPN'을 비롯한 복수 매체들은 27일(이하 한국시각) "소식통에 따르면, 토론토 구단이 우완 투수 시즈와 2억1000만달러(약 3083억원) 규모의 계약에 합의했다. 아메리칸리그 디펜딩 챔피언인 토론토는 FA 시장에서 최고의 투수 중 한명을 영입했다"고 보도했다.

'뉴욕포스트'에 따르면, 시즈는 이날 토론토와의 계약에 최종 합의에 이르렀다.

2014년 신인 드래프트에서 시카고 컵스의 지명을 받았던 시즈는 2019년 시카고 화이트삭스에서 빅리그에 처음 데뷔했다. 이후 2021년부터 본격적으로 등판 기회를 잡게 됐다. 이어 2024시즌을 앞두고 샌디에이고가 트레이드를 통해 선발진 보강을 위해 시즈를 영입했고, 그해 189⅓이닝 동안 14승11패 평균자책점 3.47의 성적을 기록했다. 올 시즌은 4승12패 평균자책점 4.55로 주춤했다.

시즈는 리그 최고의 투수 중 한명이다. 까다로운 구종들을 가지고 있고, 대단한 탈삼진 능력을 갖춘 'K-머신'이다. 2021시즌 풀타임 선발 투수로 전향한 이후, 매 시즌 214개 이상의 탈삼진을 잡아냈을 정도다. 또 2022년과 2024년에는 거의 사이영상에 근접할 정도의 활약을 펼쳤다. 2022년에는 184이닝 동안 평균자책점 2.20으로 최저 2위를 차지했고, 2024년에는 189⅓이닝 동안 평균자책점 3.47로 4위를 기록했다.

다만, 기복이 크다는 게 단점이다. '야후스포츠'는 시즈에 대해 "좋을 때는 메이저리그 최고의 투수다. 리그에서 가장 까다롭다. 하지만 삼진만큼이나 볼넷도 많이 내준다. 잘할 때는 거의 명예의 전당급이고, 영원한 사이영상 후보지만, 못할 때는 스트라이크존에도 못넣는 5~6선발로 보인다"고 설명했다.

하지만 '빅마켓'으로 떠오른 토론토가 대어 시즈를 잡으면서 이번 오프시즌 첫번째 빅딜을 성사시켰다. 올해 월드시리즈 준우승으로 아쉬움을 삼켰던 토론토는 이제 케빈 가우스먼, 트레이 예세비지, 셰인 비버, 호세 베리오스에 시즈까지 품게 됐다. 올해 연봉 총액 5위를 기록했던 토론토는 블라디미르 게레로 주니어와 5억달러 규모의 연장 계약을 체결한데 이어 또 한번 화끈하게 투자했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

2.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

3.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

4.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

5.

'박선영♥' 김일우, 결혼만 남았는데...안타까운 건강검진 결과 "뇌동맥류 커졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

5.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

5.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.