"KBO 다른팀 가고 싶었지만 계약 못하게…" 타팀 관심 받았는데, 재계약 불발에 섭섭함 폭발

기사입력 2025-11-27 10:42


"KBO 다른팀 가고 싶었지만 계약 못하게…" 타팀 관심 받았는데, 재계…
16일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 두산 케이브가 범타로 물러나고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.16/

"KBO 다른팀 가고 싶었지만 계약 못하게…" 타팀 관심 받았는데, 재계…
사진=케이브 SNS

[스포츠조선 나유리 기자]재계약이 불발된 두산 베어스 외국인 타자 제이크 케이브가 SNS를 통해 아쉬움을 드러냈다.

두산은 26일 보류 명단 제외 선수를 발표했다. 옵트아웃을 선언한 홍건희를 포함해 김재환 제외가 대단한 충격을 안긴 가운데, 고효준, 김도윤, 이한별, 콜 어빈 등 6명이 빠졌다. 나머지 외국인 선수인 케이브와 잭 로그 2명은 보류 명단에 포함됐다. 이중 로그는 재계약이 유력한 것으로 보인다.

그런데, 외국인 타자는 상황이 다르다. 두산은 지난해부터 KBO리그 타팀들에게도 관심을 받았던 다즈 카메론과 합의에 도달했다. 아직 구단이 공식 발표는 안했지만, 미국 현지 매체들이 '카메론은 KBO의 두산 베어스와 합의를 마쳤다'고 이적을 공식화한 상태다. 이는 곧 케이브와 결별한다는 선언이다. 하지만 두산이 보류 선수 명단에 포함시키면서, 케이브는 1년간 KBO내 타팀과 계약할 수 없다. 리그 규정상 원 소속 구단은 외국인 선수에 대한 보류권을 최대 5년간 행사할 수 있다. 구단이 보류권을 풀어준다면, 타팀 이적도 가능하다.

케이브는 27일 자신의 SNS를 통해 두산 팬들에게 작별 인사를 남겼다. 그는 "한 해 동안 보내주신 성원에 진심으로 감사드린다. 팬 여러분들이 우리 가족들에게 친절하게 대해주셨고, 매일 많은 힘을 주셨다. 다시 여러분 앞에서 뛰고 싶었지만, 팀은 다른 계획이 있었다"면서 "또한 나는 KBO의 다른 팀에서라도 뛸 수 있는 기회를 다시 받고 싶었지만, 불운하게도 구단(두산)이 그것을 불가능하게 만들었다"며 보류권이 묶인 상황에 대해 진한 아쉬움을 표현했다.

실제로 케이브는 타팀들로부터 관심을 받고 있었다. 두산이 케이브와 재계약을 하지 않는다면, 영입 제안을 여러 팀으로부터 받을 가능성이 존재했다. 두산도 케이브 재계약을 두고 끝까지 고민했다. 친화력도 좋아 '외국인 최초 주장감'이라는 이야기를 들을 정도였다. 마지막까지 재계약을 고민하던 두산이 보류권을 묶는 것으로 결정을 내렸다. 케이브에게는 아쉽지만, 이미 돌이킬 수 없어졌다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

“고독사 아냐” 故이미지, 사망 2주 뒤 뒤늦게 발견..오늘(27일) 8주기

4.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

5.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.