[공식발표] 와!! 이영하 4년 52억 잔류 → 두산 광폭행보. 벌써 1…

[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 내부 FA 이영하(28)와 재계약에 성공했다. 두산은 이로써 이번 FA 시장에서 벌써 148억원을 쏟아부었다.
두산은 27일 투수 이영하와 4년 최대 52억원(계약금 23억원, 연봉 총액 23억원, 인센티브 6억원)에 계약했다고 공식 발표했다. 앞서 두산은 외부 FA 박찬호와 4년 80억원에 사인하며 포문을 열었다. 집토끼 외야수 조수행과 4년 16억원에 합의했다. 이영하까지 단속하며 올해 스토브리그 큰 손으로 등극했다.
이영하는 2016년 1차지명으로 두산에 입단했다. 프로 통산 355경기에서 802⅓이닝을 소화했다. 60승 46패 9세이브 27홀드 평균자책점 4.71을 기록했다. 2025시즌에는 73경기에 등판해 4승 4패 14홀드 평균자책점 4.05를 마크했다.
김원형 신임 감독과 인연도 깊다. 이영하는 김원형 감독이 두산 투수코치 시절이던 2019년 29경기에 등판해 17승4패 평균자책점 3.64를 기록하며 커리어 하이 시즌을 보냈다. 김원형 감독도 취임 직후부터 내부 FA 이영하의 잔류를 요청했다.
두산 관계자는 "이영하는 연 평균 60이닝 이상 소화 가능한 내구성을 갖춰 팀에 꼭 필요한 선수"라며 "팀의 허리를 든든하게 지켜줄 자원인 동시에 젊은 투수들의 리더 역할 역시 기대한다"고 설명했다.
이영하 영입전이 매우 치열했던 것으로 전해졌다. 두산은 전력 유출을 막기 위해 최선을 다했다. 이영하는 선발이면 선발, 구원이면 구원 등 어디서든 제 역할을 다해서 지도자가 선호하는 유형이다.
이영하는 "두산은 입단 당시 그저 어린 투수였던 나를 성장시켜준 팀이다. 앞으로도 두산 유니폼을 입을 수 있어 정말 기분 좋다. 좋은 대우를 해주신 박정원 구단주님께 감사드린다"라고 밝혔다. 이어 "계약을 하니 더욱 큰 책임감이 느껴진다. 마운드 위에서 좋은 활약을 하는 것은 물론, 후배들을 잘 이끌 수 있는 역할까지 해내겠다. 언제나 감사한 팬 여러분들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 두산은 아직 내부 FA 투수 최원준도 남았다. 최원준 또한 경쟁팀이 붙었으나 두산과 긍정적인 분위기 속에 협상이 이어지는 것으로 전해졌다. 두산은 최원준까지 잡으면 일단 큰 숙제는 마무리되는 셈이다. 한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com