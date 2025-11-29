폰세-와이스 진짜 떠난다! 일단 한 자리는 채웠다 '에르난데스' 영입…페…

폰세-와이스 진짜 떠난다! 일단 한 자리는 채웠다 '에르난데스' 영입…페라자 진짜 온다 [공식발표]

최종수정 2025-11-29 10:38

윌켈 에르난데스. 사진제공=한화 이글스

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 외국인선수 조각를 채우기 시작했다.

한화는 29일 "외국인 투수 윌켈 에르난데스, 외국인타자 요나단 페라자를 영입했다"고 발표했다.

베네수엘라 출신의 1999년생 우완투수 에르난데스는 최고 156㎞, 평균 150㎞ 이상의 싱커성 무브먼트를 가진 패스트볼을 구사하는 쓰리쿼터 유형의 투수다.

계약 규모는 계약금 10만 달러, 연봉 65만 달러, 옵션 15만 달러 등 총액 90만 달러다.

준수한 투구 감각으로 패스트볼 외에도 완성도 있는 슬라이더와 체인지업을 갖췄다는 평가로, 커리어 내내 선발투수로 활약하며 최근 2년간 100이닝 이상을 책임졌다.

지난 시즌에는 디트로이트 타이거즈 산하 마이너리그 AAA에서 34경기(선발 19경기)에 출전해 114.1이닝을 던지며 3승 7패, 평균자책점 4.80을 기록했다.

에르난데스는 "지난 시즌 준우승을 거둔 한화이글스의 일원이 돼 매우 기쁘다"며 "내년 시즌 팀의 우승을 위해 기여할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.


요나단 페라자. 사진제공=한화 이글스
외국인 타자로는 2024시즌 함께했던 요나단 페라자가 복귀한다. 베네수엘라 출신 스위치히터 외야수인 페라자는 2024시즌 한화이글스 소속으로 122경기 타율 2할7푼5리, 24홈런 70타점의 성적을 거뒀다.


좌우 모든 타석에서 강한 타구를 생산할 수 있는 코너 외야 자원으로, 지난 시즌 샌디에이고 파드리즈 산하 마이너리그 AAA에서 138경기에 나서 타율 3할7리, 19홈런을 기록하며 샌디에이고 마이너리그 MVP를 수상하기도 했다.

한화는 "지난시즌 페라자를 관찰하며 수비능력 성장 및 양질의 라인드라이브 타구 생산능력을 확인, 일본 NPB 구단 등 다수 구단과 영입전을 벌인 끝에 영입에 성공했다"라며 "페라자 영입에 따라 채은성, 노시환, 강백호, 문현빈과 함께 타선 강화 시너지를 기대하고 있다"고 밝혔다.

페라자의 계약 규모는 계약금 20만 달러, 연봉 70만 달러, 옵션 10만 달러 등 총액 100만 달러 규모다.

페라자는 "2024시즌 한화이글스와 함께하며 팬들의 열정과 에너지, 변함없는 응원을 깊이 느꼈는데 다시 한화이글스의 유니폼을 입게 돼 큰 영광이다"라며 "지난 기간 더 강해지고, 더 준비된 모습으로 돌아오기 위해 최선을 다 했다. 한화이글스가 더 높이 비상할 수 있도록 매 경기 온 힘을 다 해 뛸 것"이라고 각오를 내비쳤다.

한화이글스는 아시아쿼터로 영입한 투수 왕옌청에 이어 외국인 투수 및 야수 보강에 성공하며 신중을 기해 남은 한 자리 선수 영입을 진행해 나갈 계획이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


13일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,3루 한화 페라자가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.09.13/

