"450여 장면을 모두 확인했다" 공격은 보장→수비 리스크까지 덜어냈다……

기사입력 2025-11-29 13:24


1일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 한화 이글스의 경기. 한화 페라자가 숨을 고르고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.01/

[스포츠조선 이종서 기자] 요나단 페레자(27)가 다시 한화 이글스로 돌아온다.

한화 이글스는 29일 외국인선수 두 명을 발표했다. 윌켈 에르난데스(Wilkel Hernandez), 외국인타자 요나단 페라자(Yonathan Perlaza)가 온다.

페라자는 2024년 한화 유니폼을 입고 뛰었다. 122경기에서 타율 2할7푼5리 24홈런 70타점의 성적을 남겼다. 페라자의 계약 규모는 계약금 20만 달러, 연봉 70만 달러, 옵션 10만 달러 등 총액 100만 달러 규모

스위치히터인 페라자는 좌우타석 모두 홈런을 칠 수 있는 강타자다. 올해 샌디에이고 파드리즈 산하 마이너리그 AAA에서 138경기에 나서 타율 3할7리 19홈런을 기록하며 샌디에이고 마이너리그 MVP를 수상하기도 했다.

다만, 수비에 다소 기복이 있었다. 당시 한화가 24홈런을 친 페라자와 결별한 이유 중 하나에는 수비도 있었다.


13일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 6회초 2사 2루 한화 페라자가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.09.13/
재계약을 하지 않았던 외국인 선수를 데리고 오기까지 한화도 많은 고민을 하고, 분석을 했다. 그 결과 공격과 수비 모두에서 한 단계 성장했다는 평가를 받았다. 특히 수비에 있어서는 올 시즌 페라자의 수비 영상을 모두 보면서 분석을 했다.

한화 관계자는 "스카우트들이 지속적으로 관찰했는데 수비가 많이 개선됐다. 총 450여개의 수비 영상을 모두 확인했는데 실책에 3개에 그칠 정도였다"라며 "샌디에이고 측에 평가를 문의했을때도 공수 모두 한 단계 업그레이드 됐다고 들었다"고 했다.

올 시즌 대체 외국인선수로 온 루이스 리베라토도 62경기에서 타율 3할1푼3리 10홈런으로 준수한 성적을 보여줬지만, 페라자가 가진 화끈한 공격력에 높은 점수를 줬다.


요나단 페라자. 사진제공=한화 이글스

페라자를 향해 일본 NPB 구단에도 관심을 보였지만, 승자는 발빠르게 움직인 한화가 됐다.

FA 시장에서 강백호와 4년 총액 100억원에 계약한 한화는 페라자까지 오면서 '다이나마이트 타선'을 구성할 수 있게 됐다. 한화 관계자는 "일단 페라자가 타선에 있으면 문현빈-노시환-강백호와 함께 젊은 다이너마이트 타선을 구축해 공격력을 극대화 시킬 수 있다고 판단했다"고 말했다.

수비에 대해서는 문현빈과 강백호, 페라자가 코너 외야를 채울 예정이다. 중견수 자리에 대해서는 스프링캠프를 통해 확실하게 결정을 한다는 계획이다.

페라자는 "2024시즌 한화이글스와 함께하며 팬들의 열정과 에너지, 변함없는 응원을 깊이 느꼈는데 다시 한화이글스의 유니폼을 입게 돼 큰 영광이다"라며 "지난 기간 더 강해지고, 더 준비된 모습으로 돌아오기 위해 최선을 다 했다. 한화가 더 높이 비상할 수 있도록 매 경기 온 힘을 다 해 뛸 것"이라고 밝혔다.


윌켈 에르난데스 사진제공=한화 이글스
한편 한화는 외국인투수 에르난데스와는 계약금 10만 달러, 연봉 65만 달러, 옵션 15만 달러 등 총액 90만 달러 계약을 했다. 베네수엘라 출신의 1999년생 우완투수 에르난데스는 최고 156km, 평균 150km 이상의 싱커성 무브먼트를 가진 패스트볼을 구사하는 쓰리쿼터 유형의 투수다.

지난 시즌에는 디트로이트 타이거즈 산하 마이너리그 AAA에서 34경기(선발 19경기)에 출전해 114.⅓ㅊ이닝을 던지며 3승 7패, 평균자책점 4.80을 기록했다.

에르난데스는 "지난 시즌 준우승을 거둔 한화이글스의 일원이 돼 매우 기쁘다"며 "내년 시즌 팀의 우승을 위해 기여할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

