키움 히어로즈, '서울SOS어린이마을' 사랑 나눔 행사 진행

사진제공=키움 히어로즈

프로야구 키움 히어로즈가 28일 아동양육시설 '서울SOS어린이마을'을 방문해 사랑 나눔 행사를 진행했다.

이날 행사에는 박주홍, 이주형, 김건희 등 선수 10명이 참여했다. 선수들은 서울SOS어린이마을 아동과 함께 암호 해독 릴레이와 크리스마스 트리 장식 만들기 등 다양한 레크리에이션을 즐겼다. 또 푸드트럭 간식을 함께 나누고 트리 점등식을 진행하는 등 뜻 깊은 시간을 보냈다.

이날 키움 선수단은 상조회에서 마련한 후원금 500만원을 서울SOS어린이마을에 전달했다. 후원금은 아이들이 꿈을 키우고 자립할 수 있도록 지원하는 데 사용될 예정이다.

외야수 박주홍은 "평소에 아이들을 좋아했던 만큼 오늘의 행사를 기다려왔다. 올해는 함께 퀴즈를 맞추고 운동장에서 뛰어놀며 지난해보다 더 즐거운 시간을 보낸 것 같다. 어린 친구들에게도 즐거운 추억이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

서울SOS어린이마을은 부모의 보호를 받을 수 없는 아이들이 스스로 자립할 때까지 생활할 수 있도록 종합적인 아동복지 서비스를 지원하는 아동 양육 시설이다. 키움 선수단은 2014년부터 12년째 서울SOS어린이마을에 방문해 지역사회에 따뜻한 가치를 전하는 사회공헌 활동을 이어오고 있다.


