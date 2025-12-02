'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中...99마일 강속구가 셀링 포인트

기사입력 2025-12-02 11:32


'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中…
2025년 KBO리그 MVP 코디 폰세가 3000만~4000만달러의 시장 가치를 가진 것으로 평가받았다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

[스포츠조선 노재형 기자]KBO MVP 코디 폰세가 현지 언론의 집중적인 스포트라이트를 받고 있다. 몸값이 치솟는 분위기다.

MLB.com은 2일(한국시각) '전 메이저리그 구원투수가 KBO를 점령한 뒤 미국에서 진지한 관심을 끌고 있다'는 제목의 기사를 게재하며 폰세에 대해 최소 3000만달러 이상의 가치를 지녔다고 평가했다.

매체는 '코디 폰세가 아시아에서 자신의 가치를 드높여 메이저리그 복귀를 꿈꾸고 있다. 그는 FA 시장에서 상당수의 구단들로부터 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다'며 '디 애슬레틱의 보도에 따르면, 폰세는 4000만달러 이상은 아니더라도 3년간 최소 3000만달러를 받을 수 있는 계약을 맺을 수 있다'고 전했다.

디 애슬레틱은 이날 '메이저리그 소식통에 따르면 폰세의 가치는 시장에서 3년간 적어도 3000만달러(441억원), 어쩌면 4000만달러(588억원) 이상에서 형성될 것'이라면서 '한국에서 미국으로 돌아온 투수 중 최고액 기록은 2024년 시즌을 앞두고 시카고 화이트삭스와 계약한 에릭 페디의 2년 1500만달러'라고 전했다.


'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中…
피츠버그 파이어리츠 시절의 코디 폰세. AP연합뉴스
이 매체는 '모든 메이저리그 구단들은 한국에서 뛴 투수를 데려올 때 차세대 메릴 켈리를 원한다. 차세대 조시 린드블럼보다는 차세대 에릭 페디에 만족할 것이다. KBO에서 MLB로 건너와 성공한 투수들과 부진을 겪은 투수들의 차이점은 뭘까?'라며 운을 띄운 뒤 '켈리는 구속을 늘리고 커터를 장착했다. 페디는 구속은 늘리지 못했지만, 미국으로 복귀한 뒤 스위퍼를 두 번째로 많이 던지게 됐다. 폰세와 계약하는 구단에게 좋은 소식은 그가 두 가지를 모두 이뤘다는 것'이라고 설명했다.

그 두 가지란 직구 스피드가 빨라졌고, 직구를 뒷받침할 제2의 구종으로 스플리터를 주무기로 장착했다는 것이다. 결국 최고 99마일까지 높인 직구 스피드가 메이저리그에서 '셀링 포인트'로 부각되고 있다고 보면 된다.

디 애슬레틱은 '폰세는 2020~2021년, 평균 93마일이었던 직구 구속이 한화 이글스에서 2마일 정도 빨라졌다. 직구 스피드가 빨라진 덕분에 메이저리그 데뷔 시절 별다른 인상을 주지 못했던 변화구의 위력도 배가됐다'면서 '그가 새로 장착한 구종은 스플리터로 직구 다음으로 많이 던지는 제2의 레퍼토리가 됐다. 그 결과로 폰세는 한국에서 빅리그로 넘어온 그 어느 투수들보다 높은 탈삼진 비율을 나타나게 됐다'고 전했다.

MLB.com이 디 애슬레틱의 전망과 평가를 그대로 이어받아 이날 그를 조명한 것이다.


'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 폰세가 트로피에 입 맞추고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

폰세는 올시즌 29경기, 180⅔이닝, 17승1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진, 승률 0.944를 마크했다. 탈삼진은 KBO 한 시즌 최다 기록이며 그 비율은 36%에 이른다. 특히 외국인 선수로는 역대 최초로 다승, 평균자책점, 탈삼진, 승률 등 전통적 개념의 투수 4관왕에 올랐다. 현대 야구에서 중시 여기는 투구이닝은 2위, WHIP 1위, 피안타율(0.199) 3위, 볼넷 대비 탈삼진(6.15) 1위에 랭크됐다. 이를 바탕으로 그는 MVP에 올랐다.

MLB.com은 '폰세는 올시즌 한국에서 NPB와 MLB 시절보다 훨씬 효과적인 투수를 했다'며 '앞서 한국 또는 일본에서 메이저리그 돌아와 성공한 투수로 페디, 닉 마르티네스(2022년 NPB→피츠버그), 메릴 켈리(2019년 KBO→애리조나), 마일스 마이콜라스(2018년 NPB→세인트루이스)를 들 수 있다'고 덧붙였다.

다음 차례가 폰세라는 뜻이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

2.

'이혼 2번' 이지현, 난치병 투병·미용사 준비 고충 "사는 게 사는 게 아냐, 외로워" ('묵고살자')

3.

'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

4.

이수지, 탄자니아서 싸이로 오해 받았다...외국인 충격 "싸이 아니라고?" ('알바로')

5.

"우리가 알던 '좀비딸' 맞아?" 최유리, 광고 촬영 중에도…사과 같은 상큼美

스포츠 많이본뉴스
1.

"직접 이야기 들어보겠다" SSG 드디어 결론 냈다, 김재환 만난다[SC핫이슈]

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

일본인이 좋아하는 레전드 1위 이치로, 오 사다하루-나가시마-마쓰이-노모 2~5위, 그런데 신조가 왜 7위에 있지?[민창기의 일본야구]

4.

FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있다 왜?

5.

또 나야? 최악의 위기! 뉴캐슬전 선발 못 뛰는 3인→풀럼전 부진 영향…"프랭크 경질 우려"

스포츠 많이본뉴스
1.

"직접 이야기 들어보겠다" SSG 드디어 결론 냈다, 김재환 만난다[SC핫이슈]

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

일본인이 좋아하는 레전드 1위 이치로, 오 사다하루-나가시마-마쓰이-노모 2~5위, 그런데 신조가 왜 7위에 있지?[민창기의 일본야구]

4.

FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있다 왜?

5.

또 나야? 최악의 위기! 뉴캐슬전 선발 못 뛰는 3인→풀럼전 부진 영향…"프랭크 경질 우려"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.