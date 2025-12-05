'희대의 시즌 중 야구 예능행' 이종범 신임 한은회 회장은, 기쁜날 왜 …

|
[스포츠조선 김용 기자] "순간적으로 잘못된 판단을 했다. 사죄하겠다."
사단법인 한국프로야구은퇴선수협회(한은회)는 5일 서울 청담동 호텔 리베라에서 2025 한국프로야구 은퇴선수의 날 행사를 열었다. 이날 은퇴선수들이 뽑은 최고의 선수상에 키움 히어로즈 송성문, 최고의 신인상에는 KT 위즈 안현민이 뽑혔다.
|
하지만 이 신임 회장은, 큰 역할을 맡은 날 바로 사과부터 해야했다. 지난 여름 KT 코치직을 던지고 야구 예능 감독으로 간 뒤 처음 공식석상에 나서는 것이었기 때문이다. 당시 KT 코치로 시즌을 치르던 이 신임 회장은 갑자기 유니폼을 벗겠다고 선언했다. 엄청난 수익이 보장되는 야구 예능 감독을 하겠다면서 말이다. 아무리 구단과 상의를 했다고 하고, 직업 선택의 자유가 있다고 하지만 목숨 걸고 싸우는 선후배들을 두고 시즌 중 퇴단한다는 게 프로로서 자격이 없다는 비판을 받았다. 예능 프로 출연을 위해서 말이다.
여기에 그 프로그램 PD가 프로그램 출연자를 모으기 위해 현장 질서를 무너뜨리는 무리한 섭외를 한 것으로 알려져 여론은 더욱 악화됐다. 결국 이 신임 회장은 방송을 시작했고, 프로그램은 한창 방영중이다. 공교롭게도 신임 회장 취임식 자리에서, 이후 처음 목소리를 직접 들을 수 있었다.
이 신임 회장은 "순간적으로 잘못된 판단을 한 것"이라며 "팬들이 많은 상처를 받았을 텐데, 앞으로 야구계에 헌신하면서 사죄하겠다"고 말했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com