'희대의 시즌 중 야구 예능행' 이종범 신임 한은회 회장은, 기쁜날 왜 "사죄하겠다" 고개를 숙였나

기사입력 2025-12-06 00:07


연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] "순간적으로 잘못된 판단을 했다. 사죄하겠다."

이종범 전 KT 위즈 코치, 현 야구 예능 감독은 왜 자신의 새로운 출발을 하는 날 사과부터 했을까.

'바람의 아들'로 한 시대를 풍미한 불세출의 스타 이종범이 은퇴선수들의 새 회장으로 새 도전에 나선다.

사단법인 한국프로야구은퇴선수협회(한은회)는 5일 서울 청담동 호텔 리베라에서 2025 한국프로야구 은퇴선수의 날 행사를 열었다. 이날 은퇴선수들이 뽑은 최고의 선수상에 키움 히어로즈 송성문, 최고의 신인상에는 KT 위즈 안현민이 뽑혔다.

본 행사 전에는 한은회를 이끌 새 회장 취임식이 진행됐다. 한은회는 이날 제5대 회장으로 이종범을 추대했다. 이 신임 회장은 2019년부터 6년간 회장으로 한은회를 이끈 제 3, 4대 안경현 회장에 이어 새롭게 은퇴선수 대표로 나서게 됐다. 한은회는 기존 은퇴선수들을 대표하던 일구회에서 일부 갈등이 있던 선수들이 나와 2013년 만든 조직으로 1, 2대 회장은 이순철 해설위원이 맡았었다.


스포츠조선DB
이 신임 회장은 이날 "큰 직책을 맡겨주시고 지지해준 선후배들께 감사드린다"며 "또 다른 도전을 하게 됐다. 선후배들과 함께 걸으며 든든한 버팀목이 될 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "새로운 출발점으로 삼아 한국 야구 발전과 협회 회원 권익을 위해 한 걸음씩 나가겠다"고 덧붙였다. 이 신임 회장은 첫 번째 공약으로 일구회와의 통합 문제를 언급했다. 주도적 역할을 해보겠다는 것이었다.

하지만 이 신임 회장은, 큰 역할을 맡은 날 바로 사과부터 해야했다. 지난 여름 KT 코치직을 던지고 야구 예능 감독으로 간 뒤 처음 공식석상에 나서는 것이었기 때문이다. 당시 KT 코치로 시즌을 치르던 이 신임 회장은 갑자기 유니폼을 벗겠다고 선언했다. 엄청난 수익이 보장되는 야구 예능 감독을 하겠다면서 말이다. 아무리 구단과 상의를 했다고 하고, 직업 선택의 자유가 있다고 하지만 목숨 걸고 싸우는 선후배들을 두고 시즌 중 퇴단한다는 게 프로로서 자격이 없다는 비판을 받았다. 예능 프로 출연을 위해서 말이다.

여기에 그 프로그램 PD가 프로그램 출연자를 모으기 위해 현장 질서를 무너뜨리는 무리한 섭외를 한 것으로 알려져 여론은 더욱 악화됐다. 결국 이 신임 회장은 방송을 시작했고, 프로그램은 한창 방영중이다. 공교롭게도 신임 회장 취임식 자리에서, 이후 처음 목소리를 직접 들을 수 있었다.


이 신임 회장은 "순간적으로 잘못된 판단을 한 것"이라며 "팬들이 많은 상처를 받았을 텐데, 앞으로 야구계에 헌신하면서 사죄하겠다"고 말했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.