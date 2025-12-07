꿈의 3000안타 도전이 가능해보인 유일한 레전드, 그의 미래가 심상치 않다...FA 미아 위기인가

최종수정 2025-12-07 10:56

꿈의 3000안타 도전이 가능해보인 유일한 레전드, 그의 미래가 심상치 …
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회말 1사 1루 한화 손아섭이 병살타를 치고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

[스포츠조선 김용 기자] 안타 신기록 타자도 흐르는 세월 앞에서는 어쩔 수 없는 건가.

'안타왕' 손아섭의 운명은 어떻게 될 것인가.

FA 시장이 마무리 국면으로 접어들고 있다. 대어급 선수들의 행선지는 다 정해졌다.

많은 돈을 받는 선수들의 소식이 계속 전해지니 FA 시장은 화려하게만 보이지만, FA 신청을 하고도 부르는 팀이 없는 선수들의 속은 타들어갈 수밖에 없는 시점이다.

'이 선수에게 이런 일이'라는 생각이 드는 선수가 있다. 바로 손아섭이다.

설명이 필요없는 선수다. 리그 최강의 안타 제조기였다. '살아있는 전설'이라고 해도 무방하다. 현재 KBO리그 안타 역사는 손아섭이 쓰고 있다. 2007년 데뷔해 손아섭이 친 안타가 2618개다. 안타를 칠 때마다 역사다. KBO리그 역사에 가장 많은 안타를 친 선수다. 현 시점 3000안타도 가능한 유일한 선수로 여겨졌다.

하지만 손아섭의 미래가 불안하다. 세 번째 FA를 신청했다. 그런데 찾는 팀이 없는 모양새다. 이전 FA 때는 인기 폭발이었다. 첫 FA 때는 롯데 자이언츠와 타 구단 쟁탈전 속 98억원을 벌었다. 두 번째 FA 때도 롯데는 참전하지 않았지만 NC 다이노스와 수도권 구단의 경쟁 속 64억원 계약을 했다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 손아섭이 타격 훈련을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
손아섭은 올시즌 인생의 전환점을 맞이했다. 처음으로 트레이드를 경험했다. 그림은 좋았다. 우승 도전이 가능한 한화 이글스행이었다. 손아섭은 엄청난 개인 업적을 쌓고도 우승을 하지 못한 비운의 선수 중 대표적 인물이었다. 한화에서 우승 반지를 끼고, 좋은 대우를 받으며 세 번째 FA를 하는 게 최고 시나리오였다.


하지만 한화는 한국시리즈에 진출하고 우승을 하지 못했다. 손아섭도 영향력을 발휘하지 못했다. 전성기에 비해 배트 스피드가 떨어졌다.

FA 신청을 했지만, '대박'을 기대하기는 쉽지 않다. 일단 원소속팀 한화는 강백호를 100억원에 데려왔다. 손아섭의 자리가 없다. 강백호는 외야와 지명타자 자리를 소화해야 하는 선수다. 손아섭과 역할이 딱 겹친다. 샐러리캡을 고려할 때 한화가 손아섭에게 큰 돈을 주기는 쉽지 않다.

다른 팀으로 가는 시나리오도 현실적으로 그리기 어렵다. 손아섭은 여전히 100개 이상의 안타를 칠 수 있지만 문제는 수비다. 안그래도 외야 수비력이 좋은 선수가 아니었는데, 나이가 들며 수비 범위가 더욱 좁아지고 있다. 지명타자로 투입하기에는 장타력이 부족하다. FA C등급이라 보상 선수가 없기는 하지만, 올해 연봉이 5억원이라 보상금이 7억5000만원이 드는 것도 부담이다.

몸값을 낮춘다면 갈 곳이 생길 수 있겠지만 손아섭도 자존심이 있다. 또 손아섭 입장에서는 3000안타에 도전하려면 장기 계약이 필요하다. 3년 이상 계약을 해야 3000안타 꿈을 꿔볼 수 있다. 과연 손아섭은 미래는 어떻게 될 것인가.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

