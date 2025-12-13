신인상에 GG까지 싹쓸이, 안현민 연봉은 1억3000 확정? 변수는 '악마의 에이전트'

기사입력 2025-12-14 00:07


신인상에 GG까지 싹쓸이, 안현민 연봉은 1억3000 확정? 변수는 '악…
9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 외야수 부문 골든글러브를 수상한 KT 안현민. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.09/

[스포츠조선 김용 기자] 안현민 연봉은 1억3000만원? 변수는 '악마 에이전트'

이제 FA 시장은 마무리 단계다. 구단들의 그 다음 임무는 내년 시즌 연봉 협상이다.

수십억원, 100억원의 액수가 오가는 FA만큼 관심을 받는 건 아니지만 주요 선수들의 연봉 협상 내용도 팬들에게는 관심사다.

특히 올해 KT 위즈에서 '신데렐라'가 된 괴물 안현민의 연봉이 어디까지 오를지가 최대 관전 포인트다.

안현민은 현역 취사병으로 병역 의무를 소화한 뒤 지난해 중후반부터 가능성을 보이더니, 올해 초 기회를 잡아 센세이션을 일으켰다. 시즌 막판까지 타율, 출루율, 장타율 3관왕을 노렸고 체력 부족과 상대 견제로 조금 처지기는 했지만 타율 3할3푼4리 22홈런 80타점이라는 놀라운 성적을 거뒀다. 시즌 후 각종 신인상은 다 휩쓸었고, 골든글러브까지 받았다.


신인상에 GG까지 싹쓸이, 안현민 연봉은 1억3000 확정? 변수는 '악…
24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 신인상을 수상한 안현민이 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/
엄청난 가성비였다. 안현민의 올시즌 연봉은 KBO 최저 연봉 3300만원이었다. 과연 안현민의 2026 시즌 연봉은 얼마가 된 것일까.

그런데 의외로 쉬울 수도 있다. 기준점들이 명확히 있기 때문이다. 같은 팀이었던, 하지만 이제는 적이 된 강백호(한화) 사례가 있다. 강백호는 2018년 신인 시즌 타율 2할9푼 29홈런 84타점을 기록하며 신인상을 거머쥐었다. 그리고 KT는 다음해 연봉을 1억2000만원으로 책정했다.

강백호도 기준이 있었다. 그 한 시즌 전 넥센 히어로즈(현 키움) 소속 이정후가 신인상을 받은 후, 다음 시즌 연봉으로 1억1000만원을 받았었다. KT는 그보다 1000만원을 보태 강백호의 기를 살려준 것이다.


신인상에 GG까지 싹쓸이, 안현민 연봉은 1억3000 확정? 변수는 '악…
12일 수원 KT소닉붐아레나에서 열린 프로농구 수원 KT와 안양 정관장의 경기. KT 위즈 안현민이 경기를 앞두고 시투 행사를 펼쳤다. 자유투를 던지고 있는 안현민. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.12/

모두 같은 3300만원 출발점이었으니 안현민도 이 정도 수준에서 금액이 결정될 걸로 보인다. 지난해 김도영(KIA)이 1억원에서 5억원으로 수직 상승을 했는데, 이는 기존 연봉을 1억원까지 올려놓은 효과였다. 인상률 400%는 KBO 역대 신기록. 하지만 인상률을 한도 끝도 없이 책정할 수는 없기에 안현민도 강백호와 김도영의 사이에서 타협이 될 가능성이 있다. 강백호의 인상률이 344%였다. 그렇다고 올해 안현민의 활약을 작년 김도영과 비교하기는 무리다.


신인상에 GG까지 싹쓸이, 안현민 연봉은 1억3000 확정? 변수는 '악…
리코스포츠 이예랑 대표와 함께 등장한 이정후.
변수는 에이전트다. 에이전트들은 정해진 등록 선수 기준 내에서 FA 협상이 아닌 연봉 협상에도 직접 들어간다. 안현민은 올 시즌 도중 리코 스포츠 에이전시와 계약을 체결했다. 이예랑 대표는 KBO '악마의 에이전트'로 불리운다. 이번 비시즌만 해도 박찬호(두산) 김현수(KT) 이영하(두산) 김재환(SSG) 등 굵직함을 넘어 '오버페이'들로 평가받는 계약들을 줄줄이 따냈다.

이 대표가 안현민 협상에 직접 들어가겠다는 건 메시지를 주려는 의도가 있다. 안현민 연봉 협상이 최대 인상률 등을 끌어내 자신의 상징성을 알릴 기회가 될 수 있기 때문이다. 또 시즌 중 새롭게 모셔운 고객인만큼 심혈을 기울이겠다는 것도 있을 것이다. 올시즌 KT에는 FA나 비FA 다년계약을 체결할 선수가 없어, 리코가 정식 등록한 KT 선수는 안현민이 유일했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“박나래 주사이모=제2의 전청조..속눈썹 시술 담당자 출신”

2.

"내 돈 때문에 결혼했니?" 장윤주, '돈 합치자'는 ♥남편에 '반대' 이유 ('윤쥬르')

3.

지드래곤, 연이은 '라이브 혹평'에 심경 밝혔다 "논란 생기면 내가 놀라"

4.

정석원, 생활고 고백 "♥백지영에 반지하 집 데려가, 차비도 없어"

5.

간미연, 황바울♥ 용돈 6년째 50만원 주는 이유 "술·담배 안 해 돈 쓸일 없어" ('불후')

스포츠 많이본뉴스
1.

애틀란타 초비상!! 김하성 복귀 시나리오 붕괴 → 내부도 당황한 '예상치 못한 장애물'

2.

'손흥민 형 나 어떻게 해요?' SON 우승 영웅 여기서 끝이다, 2년 만에 파격 방출 가능성...'팰리스 영입 관심'

3.

[포토] 실바, 득점 성공

4.

[포토] 양효진, 이대로 끝까지

5.

[포토] 강성형 감독, 카리 집중

스포츠 많이본뉴스
1.

애틀란타 초비상!! 김하성 복귀 시나리오 붕괴 → 내부도 당황한 '예상치 못한 장애물'

2.

'손흥민 형 나 어떻게 해요?' SON 우승 영웅 여기서 끝이다, 2년 만에 파격 방출 가능성...'팰리스 영입 관심'

3.

[포토] 실바, 득점 성공

4.

[포토] 양효진, 이대로 끝까지

5.

[포토] 강성형 감독, 카리 집중

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.