정석원, 생활고 고백 "♥백지영에 반지하 집 데려가, 차비도 없어"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정석원이 과거 생활고를 고백했다.
13일 백지영의 유튜브 채널에서는 '15년 전 남편의 과거 시절 이야기 듣고 숙연해진 백지영(정두홍 감독 등장)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
정석원은 정두홍 감독과의 인연에 대해 "합기도 대회를 나갔는데 감독님이 잠깐 오셨다. 그때 저를 운동을 알려주셨던 사부님이 저 분이 우리나라 최고의 액션 감독이라더라"라며 "얼마 뒤에 TV를 보는데 '네 멋대로 해라'가 나왔다. 스턴트맨의 삶이 나오는데 그때부터 거기에 매료돼서 꿈이 무술 감독이 됐다"고 밝혔다.
권태호 감독은 백지영과 정석원의 첫 만남 자리에도 함께 있었다고. 당시 권태호 감독은 정석원의 룸메이트였다. 반지하 단칸방에서 2년을 함께 살았다는 말에 백지영은 "나도 거기 가봤다"고 밝혔다.
권태호 감독은 "그때 살면서 처음 가위 눌렸다"고 떠올렸고 정석원은 "방에 창문이 하나 있었는데 열면 타이어가 있었다"고 밝혔다. 이에 백지영은 "이런 얘기 들으면 너무 멋있다"고 감탄했다.
정석원은 "한번은 그런 적이 있었다. 큰 짐 같은 걸 버리지 않냐. 소파에서 동전이 몇 개 나오더라. 그거 모아서 계란을 사먹었다"며 "저는 그때 연기자를 했으니까 수입이 없었고 태호는 프리랜서로 일을 많이 해서 돈이 좀 있었다. 돈이 안 들어올 땐데 시내에 바람을 쐬러 간다. 치킨집 창문을 보면서 태호가 '다음주에 돈 나오니까 치킨 먹자'고 하고 왔다"고 털어놨다.
권태호 감독 역시 "그때 오디션 봐서 역할 하나 따오면 서로 엄청 기뻐했다. 그때 인천까지인가 걸어다니고 자전거타고 다니고 그랬다. 차비가 없었다"고 말했고 정석원은 "근데 힘든 사연 없는 사람 없다. 그냥 다 있는 얘기다"고 덤덤하게 말했다.
