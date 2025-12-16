류현진 승리가 이렇게 값졌다…'승리 매칭 기부금' 2900만원 전달

기사입력 2025-12-16 09:58


류현진 승리가 이렇게 값졌다…'승리 매칭 기부금' 2900만원 전달
(왼쪽부터) 조형도 벨라45&오소 대표, 류현진 류현진재단 이사장류현진재단, 최종민 벨라45&오소메 본부장. 사진제공=류현진재단

[스포츠조선 이종서 기자] "기부금이 유소년 선수들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 책임감 있게 사용하겠다."

류현진재단은 16일 "벨라45&오소메가 2025 KBO 정규시즌 중 체결된 승리 매칭 협약에 따라 적립된 기부금과 유소년 야구선수들을 응원하는 의미로 마련한 추가 기부금 2000만 원을 포함해 총 2900만 원을 전달했다"고 밝혔다.

벨라45&오소메는 지난해에 이어 올해도 재단과 자선골프대회를 개최한 곳으로 이번 기부는 유소년 야구선수들을 응원하는 마음에서 마련된 것이다.

벨라45&오소메와 류현진 선수, 류현진재단은 지난 5월 1일, 류현진 선수가 정규시즌에서 1승을 기록할 때마다 벨라45&오소메와 선수가 각각 100만 원을 기부하는 내용의 승리 매칭 협약(MOU)을 체결했다. 시즌 종료 결과 류현진 선수는 총 9승을 기록했고 이에 따라 벨라45&오소메는 약정된 기부금 900만 원을 확정했다. 이후 유소년 야구선수들에게 실질적인 응원과 격려를 전하고자 2,000만 원을 추가 기부해 총 2,900만 원을 일괄 전달했다.

벨라45&오소메 관계자는 "류현진 선수와 함께한 승리 매칭 기부가 좋은 뜻으로 이어졌으면 하는 마음에서 추가 기부를 결정했다. 이번 기부가 유소년 선수들에게 힘이 되는 응원이 되길 바란다"고 전했다.

류현진 이사장은 "벨라45&오소메의 따뜻한 나눔에 감사드리며 전달된 기부금이 유소년 선수들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 책임감 있게 사용하겠다"고 밝혔다.

한편, 류현진재단은 "전달받은 기부금을 유소년 야구선수 지원을 위한 다양한 사업에 투명하게 집행할 계획"이라고 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

4.

이은결, 故전유성 운구 직접 맡은 사연.."韓 최초 마술대회 후원"

5.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

2.

사라진지 19년된 현대도 KS 6회 진출인데... 롯데는 아직도 5회. 내년에도 KS 진출 가능성은

3.

손흥민 초비상! 다시 길고 길었던 '무관의 늪' 빠지나...메시-뮐러 말고 또 '최악의 적' 추가, "그리즈만 MLS 제안 받았다"

4.

토트넘 전격 방출→손흥민 대신 메시 옆자리 '오피셜' 공식발표 임박! HERE WE GO 확인, "여러 제안 받았으나, 마이애미행 선택"[속보]

5.

'황희찬을 쫓는 분노의 추격자 5인' 이게 바로 아스널의 '무관 탈출' 의지…EPL 공홈 조명

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

2.

사라진지 19년된 현대도 KS 6회 진출인데... 롯데는 아직도 5회. 내년에도 KS 진출 가능성은

3.

손흥민 초비상! 다시 길고 길었던 '무관의 늪' 빠지나...메시-뮐러 말고 또 '최악의 적' 추가, "그리즈만 MLS 제안 받았다"

4.

토트넘 전격 방출→손흥민 대신 메시 옆자리 '오피셜' 공식발표 임박! HERE WE GO 확인, "여러 제안 받았으나, 마이애미행 선택"[속보]

5.

'황희찬을 쫓는 분노의 추격자 5인' 이게 바로 아스널의 '무관 탈출' 의지…EPL 공홈 조명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.