[속보]대체 왜? "다년 계약 거절" 김하성 또 재수 선택, 연봉만 58…

김하성. Mandatory Credit: Jordan Godfree-Imagn Images연합뉴스
[스포츠조선 나유리 기자]FA 유격수 김하성이 애틀랜타 브레이브스와 1년 계약에 합의했다는 외신 보도가 나왔다. 사실상의 FA 재수다.
16일(이하 한국시각) 미국 '뉴욕 포스트'의 존 헤이먼 기자는 "김하성이 애틀랜타와 2000만달러(약 294억원)에 합의 했다"고 SNS를 통해 보도했다. 이어 'ESPN' 제프 파산 기자는 "내야수 김하성과 애틀랜타가 1년 2000만달러 계약에 합의했다고 소식통이 전했다. 김하성은 다년 계약을 제안받았지만, 애틀랜타에 복귀해 유격수로 풀타임 출전을 한 후 내년 겨울 FA 시장에 다시 나올 예정이다"라고 밝혔다.
다소 의외의 선택이다. 김하성은 샌디에이고 파드리스에서 뛰었던 지난해 시즌이 끝난 후, 메이저리그 진출 이후 처음으로 FA 자격을 얻었다. 하지만 시즌 도중 어깨 수술을 받은 김하성에 대한 평가는 후하지 않았다.
결국 탬파베이 레이스와 해를 넘겨 1+1년 최대 2900만달러에 계약하면서, 2025시즌 성적을 낸 후를 기약했다. 실질적인 FA 재수였다.
AFP연합뉴스
그런데 시즌 도중 부상과 부진으로 인해 웨이버 공시된 김하성은 웨이버 클레임을 통해 애틀랜타로 이적했다. 이후 건강한 몸으로 애틀랜타에서 보낸 시즌 막판 한달간 공수에서 좋은 모습을 보였다.
2026시즌 옵션 실행권을 쥐고있던 김하성은 2026시즌에 보장된 1600만달러(약 235억원)를 포기하고 시장에 나갔다. 김하성의 FA 선언은 충분히 납득할 수 있는 상황이었다. 실제로 올해 이적 시장에서 '유격수 최대어' 보 비셋을 제외하고는 같은 포지션의 경쟁자가 많지 않고, 김하성 역시 좋은 평가를 받을 것이라는 어느정도의 확신이 있었기 때문이다.
김하성의 에이전트인 스캇 보라스도 최근 열린 메이저리그 윈터미팅에 참석해 취재진과 만난 자리에서 "여러 팀들이 김하성에 대해 문의를 해왔다. 김하성은 건강함을 유지한 채로 FA시장에 나왔다. 현재 FA시장 최고의 공수를 겸비한 유격수"라고 전망을 낙관했다.
Mandatory Credit: Brett Davis-Imagn Images연합뉴스
그러나 결국 선택은 애틀랜타 잔류였다. 사실상 FA 재수를 한번 더 택한 셈이다. 'ESPN'은 김하성이 다년 계약을 제안받았지만, 애틀랜타 복귀를 선택했다고 보도했다. 선수 옵션을 거절하고 나왔을때 1600만달러를 포기했던 김하성은, 이보다 400만달러 높은 2000만달러에 단년 계약을 체결했다. 애틀랜타도 그만큼 김하성을 잡아 반드시 유격수 포지션을 채우고 싶은 의도가 있었던 것으로 읽히고, 김하성은 당장 대형 계약을 체결하기 힘든 상황을 감안해 현실적 판단을 한 것으로 보인다.
만약 타 구단에서 이보다 더 좋은 조건으로 다년 계약을 제시했다면, 김하성이 굳이 애틀랜타와 1년 계약을 체결할 이유가 없다. 타 구단의 제안은 이에 못미치는 수준이었을 것으로 예상된다.