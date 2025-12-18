[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 크리스 플렉센(31)이 두산 베어스로 전격 컴백했다. 두산은 잭 로그와 재계약도 체결했다. 이로써 두산은 2026시즌 외국인투수 구성을 완료했다. 외국인타자도 조만간 계약이 마무리될 전망이다.
특히 플렉센은 2020년 포스트시즌에서 깊은 인상을 남겼다. 준플레이오프 2경기, 플레이오프 2경기, 한국시리즈 1경기에 출전해 2승 1패 1세이브 평균자책점 1.91을 기록했다.
잭로그와는 총액 110만 달러에 재계약했다. 미국 출신 좌완투수 잭로그는 2025시즌 두산베어스 소속으로 KBO리그 30경기에 등판해 10승8패1홀드, 평균자책점(ERA) 2.81을 기록했다.
두산 관계자는 "잭로그는 리그 적응 기간을 거친 뒤 수준급 성적을 냈다. 특히 후반기 ERA 2.14는 해당 기간 좌완 1위(전체 3위)에 해당한다. 기량은 물론 클럽하우스 내에서의 태도 역시 리그에서 손꼽힐 만한 자원으로 평가했다"고 설명했다.
잭로그는 "2026년에도 두산베어스 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘다. 한국으로 돌아가 시즌을 시작할 날이 벌써 기대된다. 팬분들을 만날 내년 봄까지 준비를 잘하겠다"고 밝혔다.
한편 두산 관계자는 "외국인 타자 영입도 조속히 마무리할 계획"이라고 밝혔다.
