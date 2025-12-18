[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합

최종수정 2025-12-18 13:13

[공식발표] 가을영웅 전격 복귀! 두산, 플렉센 재결합
사진제공=두산베어스

[스포츠조선 한동훈 기자] 크리스 플렉센(31)이 두산 베어스로 전격 컴백했다. 두산은 잭 로그와 재계약도 체결했다. 이로써 두산은 2026시즌 외국인투수 구성을 완료했다. 외국인타자도 조만간 계약이 마무리될 전망이다.

두산은 18일 '플렉센을 총액 100만달러에 재영입했다'고 공식 발표했다. 플렉센은 6시즌 만에 KBO리그에 돌아왔다.

미국 출신 우완투수 플렉센은 2020시즌 두산 유니폼을 입었다. KBO리그 21경기에서 8승4패 평균자책점 3.01을 기록했다. 이후 메이저리그(MLB)에 진출했다. 5시즌간 147경기 출전, 32승39패 평균자책점 ERA 4.48을 기록했다.

특히 플렉센은 2020년 포스트시즌에서 깊은 인상을 남겼다. 준플레이오프 2경기, 플레이오프 2경기, 한국시리즈 1경기에 출전해 2승 1패 1세이브 평균자책점 1.91을 기록했다.

두산 관계자는 "플렉센은 최고 152km의 속구는 물론 커브, 커터 등 타자와 싸울 수 있는 무기가 다양한 선발 자원이다. 2020년 포스트시즌 5경기에서 32개의 탈삼진(단일 PS 역대 2위)을 기록한 구위가 여전함을 확인했다"고 밝혔다.

플렉센은 "두산 베어스에 다시 합류해 팬들 앞에서 투구하게 돼 정말 설렌다. 팀이 가을야구 진출을 넘어 우승까지 노리는 데 보탬이 되겠다"고 밝혔다.

잭로그와는 총액 110만 달러에 재계약했다. 미국 출신 좌완투수 잭로그는 2025시즌 두산베어스 소속으로 KBO리그 30경기에 등판해 10승8패1홀드, 평균자책점(ERA) 2.81을 기록했다.

두산 관계자는 "잭로그는 리그 적응 기간을 거친 뒤 수준급 성적을 냈다. 특히 후반기 ERA 2.14는 해당 기간 좌완 1위(전체 3위)에 해당한다. 기량은 물론 클럽하우스 내에서의 태도 역시 리그에서 손꼽힐 만한 자원으로 평가했다"고 설명했다.


잭로그는 "2026년에도 두산베어스 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘다. 한국으로 돌아가 시즌을 시작할 날이 벌써 기대된다. 팬분들을 만날 내년 봄까지 준비를 잘하겠다"고 밝혔다.

한편 두산 관계자는 "외국인 타자 영입도 조속히 마무리할 계획"이라고 밝혔다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

장영란, ♥남편 한의원 개원 준비하는데 "병원 안 했으면..이혼 위기 힘들었다"

3.

'입꾹닫' 키, 결국 위약금 때문..'주사이모' 11일 만에 사과한 이유

4.

빽가, 하다하다 뽀뽀하다 결별 "눈 감고 실수, 뒷통수까지 맞았다"

5.

로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

스포츠 많이본뉴스
1.

美 독립리그 갈 뻔, '한화행' 폰세 천운이었다…"류현진·와이스한테 배운 게 뭐냐면"

2.

'다년계약 걷어차기' 보라스식 도박 → 묻고 더블로 가! 김하성은 왜 4년 4800만달러 거절했나

3.

김하성에게 707억 퇴짜맞은 충격, 송성문 영입으로 푸나...오클랜드가 수상하다

4.

손흥민 인기 미쳤다! 獨 매체 선정 'MLS 올해의 선수 등극'…38골+우승한 메시까지 제쳤다

5.

'쓰러진 철강왕' 1월부터 단 한 달도 쉬지 못한 이강인, '56경기'째에 결국 햄스트링 터졌다…트로피와 맞바꾼 부상

스포츠 많이본뉴스
1.

美 독립리그 갈 뻔, '한화행' 폰세 천운이었다…"류현진·와이스한테 배운 게 뭐냐면"

2.

'다년계약 걷어차기' 보라스식 도박 → 묻고 더블로 가! 김하성은 왜 4년 4800만달러 거절했나

3.

김하성에게 707억 퇴짜맞은 충격, 송성문 영입으로 푸나...오클랜드가 수상하다

4.

손흥민 인기 미쳤다! 獨 매체 선정 'MLS 올해의 선수 등극'…38골+우승한 메시까지 제쳤다

5.

'쓰러진 철강왕' 1월부터 단 한 달도 쉬지 못한 이강인, '56경기'째에 결국 햄스트링 터졌다…트로피와 맞바꾼 부상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.